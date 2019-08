"Contemporáneas": palabras y canciones

Reunidas bajo el manto de “Mujer trova”, un encuentro pionero en eso de juntar artistas femeninas, Soema Montenegro, Cristina Pérez y Marysol Mediavilla comparten algo más que una forma de sentir y hacer la música. Las tres músicas que el viernes estuvieron en el escenario para dar un show denominado “Contemporáneas” tienen una ideología común.

Tal vez por eso se las vio tan cómodas y relajadas en el recital que, en su dinámica también fue novedoso. Soema, Pérez y Mediavilla compartieron escenario literalmente, en simultáneo, y como forma de trío en algunos momentos. Pese a eso, se pudo ver en cada una un estilo propio y definido.

La más locuaz de las tres, acaso por ser local, fue Marysol, quien después de varios vasos de vino tuvo la lucidez para ser una suerte de directora y narradora de la velada. En cuanto a lo musical, dejó ver su costado cercano a lo folclórico, con temas sobre el desconsuelo y recuerdos de su infancia villamercedina.

Pérez, por su parte, nacida en Mendoza, presentó varias canciones reguladas por la naturaleza: le cantó a la Pachamama, al agua, a la luna y hasta a las serpientes, a las que trató de reinvindicar ante su mala fama bíblica. De voz cálida e intérprete de instrumentos autóctonos, la también artista plástica tuvo un generoso diálogo con el público.

Finalmente, la presencia de Montenegro le dio otro tinte a la noche. Soema es una cantante con el suficiente profesionalismo y, sobre todo, con la inventiva para destacarse de entre la media. Con cuatro discos editados y un camino hacia la templanza allanado tras ser madre, la bonaerense de raíces misioneras tuvo al litoral como norte musical.

Dueña de una garganta que le permite hacer todo tipo de juegos vocales (de hecho al día siguiente del show dio un taller sobre canto ancestral), Soema conoce los vericuetos de la canción y pone todos sus recursos al servicio de la composición. “Niña”, una hermosa canción de su tercer disco, es un claro ejemplo.

El recital rompió con la lógica de artista local como telonera de artista regional como telonera de artista bonaerense. Por el contrario, las tres cantantes subieron en igualdad de condiciones, en un equilibrio en el que todas tuvieron la oportunidad de mostrarse.

Y también de hablar. De hecho, el recital tuvo muchas palabras, mucha introducción y explicación de las canciones, en algunos casos excesivamente meticulosa. Lo bueno fue que el público respondió con respeto y esperó los momentos musicales muy interesado en lo que contaban las chicas.

Esa actitud se mantuvo férrea, por más que la propuesta de las tres cantantes no siempre está acompañada del calor de la masividad. Incluso Soema se hizo el espacio para decir, no sin ironía, la frase más certera de la noche: “Como verán, no estamos tocando ningún hit”.