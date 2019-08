Warner Bros anunció que “Matrix 4” llegará al cine

Este martes, Warner Bros anunció que "Matrix 4" llegará a la pantalla grande con el guión y la dirección de Lana Wachowski y el protagónico de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

"No podríamos estar más emocionados de volver a entrar The Matrix con Lana", dijo el presidente de Warner Bros, Toby Emmerich, a lo cual agregó: "Lana es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de The Matrix".

Las tres películas anteriores de la franquicia, "Matrix" (1999); "Matrix recargado" y "Matrix revoluciones" (ambas de 2003) recaudaron más de 1.600 millones de dólares.

La historia muestra a Neo (Reeves) como el salvador de los humanos, que se encuentran conectados a la Matrix, un mundo virtual en el que creen vivir.

Trinity (Moss) es quien ayuda y enamora a Neo en su camino hacia la salvación de la humanidad.

Télam