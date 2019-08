Julieta Ante Málaga brilló en el "Top 50"

Julieta Ante Málaga, de 12 años, se destacó el fin de semana en la localidad cordobesa de San Francisco al conquistar el campeonato y subcampeonato en la categoría Children 1,10 metro, en el Torneo Valla Uno "Top 50" de saltos hípicos.

La villamercedina, que representó al Club Hípico Lago San Agustín de General Levalle, se impuso en el predio de la Sociedad Rural al culminar con buenas pasadas, frente a jinetes de nivel.

Julieta destiló su magia en la pista con dos yeguas. Junto a Quick Dance logró el primer lugar tras finalizar sin faltas con 198 puntos. Mientras el subcampeonato llegó con Arlequina, con quien registró una falta y 196 unidades.

La sanluiseña también estuvo de festejo durante la previa, al ganar una prueba libre (en 1,00 metro) exclusiva para amazonas.

"La verdad que estoy muy contenta, me encantó el concurso. Al principio estaba un poco nerviosa porque hace mucho que no salto con Arquilina y no sabía cómo iba a responder, por suerte todo salió bien. Tiró un palo pero terminé feliz con el recorrido que hicimos", le contó Juli a El Diario.

Con respecto a Quick Dance, con quien dominó en 1,10 metro, señaló: "La conozco bien, llevamos 5 años juntas. Hicimos pasadas limpias, con buen tiempo, eso también me dejó conforme".

Julieta también mira a futuro: "Quiero pasar a 1,20 (metro) pero todavía no estoy lista. Me falta un poco más de experiencia".

El torneo de San Francisco contó con la participación de otra villamercedina, Mía Ariatello Hollman, que representó al Club Lago San Agustín en las categorías Escuela Menor 0,80 metro y Children 0,90 metro.

En Escuela Menor, Mía pasó por la pista con dos caballos. En la monta de Edu Joaquina, ocupó el 5º lugar con 187 puntos. En tanto, con Lluvia finalizó en la 8ª plaza.

Mientras en 0,90, lo hizo con Edu Joaquina quedando en 4ª posición con 187 unidades.

Ambas amazonas, son entrenadas por la experimentada cordobesa Victoria Chappero, quien finalizó en 3º puesto en la prueba estelar de 1,35 metro.

El "Top 50" organizado por la revista especializada Valla Uno fue ganado por Miguel Díaz Cardeilhac (con 4 Soles Adaggio), y en segundo lugar finalizó Jozeph Kierkegaard (con Kiwi Ludo Z).