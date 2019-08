A pesar de la crisis económica, San Luis no frena la obra pública

Así lo aseguró Felipe Tomasevich. Señaló que se mantendrán las obras en ejecución y que también se licitarán nuevos proyectos.

La devaluación y los recortes que sufrió la obra pública en manos del gobierno nacional generaron en el sector una crisis generalizada en todo el país, aunque San Luis es la excepción. Según manifestó el ministro de Infraestructura, Felipe Tomasevich, "la obra pública puntana sigue en ejecución, la finalizaremos y publicaremos nuevos proyectos en los próximos días". Este jueves se reunió con sus pares en el Consejo Federal de Obra Pública y mostró su preocupación con la realidad que viven otras jurisdicciones.

"La Provincia de San Luis sigue manteniendo la obra pública en ejecución. Estamos en condiciones, como siempre, de continuar los proyectos que se iniciaron. Se licitaron con ajuste alzado (no hay variación de precios) y vamos a finalizarlas", afirmó Tomasevich.

Luego agregó: "No solamente eso, sino que el gobernador Alberto Rodríguez Saá también está planificando los proyectos nuevos que se van a estar licitando. Vamos a estar publicándolas en los próximos días".

Quizás el mejor ejemplo del vigor de la obra pública puntana, materializado en múltiples proyectos en marcha, es la construcción del Hospital Central "Ramón Carrillo". El edificio será uno de los más modernos del país, con 400 camas y 16 quirófanos, y demanda una inversión de casi 7 mil millones de pesos.

Ayer por la mañana se reunieron las máximas autoridades de Obras Pública de diferentes provincias en el Hotel Intercontinental de Mendoza con la intención de analizar la situación del sector a nivel nacional y el impacto de las medidas económicas tomadas por el presidente Mauricio Macri.

"La situación es catastrófica. Los escasos montos que habían presentado para este segundo semestre no los van a utilizar por el recorte que hicieron para cumplir con el Fondo Monetario Internacional y para controlar el dólar. El resto de las provincias están realmente en una situación muy complicada. No pueden ejecutar obra pública propia. Casi que San Luis es la única que tiene este nivel de obras en ejecución y que hoy por hoy está con procesos licitatorios para proyectos nuevos", aseguró Tomasevich.

Hace una semana Macri anunció la quita del IVA para algunos alimentos de la canasta básica, como el pan, la leche, aceite y azúcar, entre otros. Esta medida fue tomada con confusión por parte de los consumidores, por la poca claridad del beneficio a la hora de comprar, y con enojo por parte de los gobiernos provinciales. El ministro de Obras Públicas manifestó: "Con esto desfinancian a las provincias y generan un perjuicio importantísimo. Si la Nación genera esta crisis, deben ser los recursos nacionales los que intenten apaciguarla, no los recursos federales o de las provincias".

Agregó que de mantenerse esta política, en muchos puntos del país tendrán serios problemas para cumplir con sus gastos correspondientes y el pago de los salarios, aunque volvió a insistir que San Luis es una excepción en este caso.

"Es muy diferente nuestra situación a la del resto del país, lamentablemente. El escenario es muy complicado y se percibe en este Consejo Federal y seguramente la ministra de Hacienda, Natalia Zabala Chacur, también habrá sentido lo mismo cuando se reunió con sus pares de otras provincias", indicó Tomasevich.