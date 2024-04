Alarma en Merlo por el freno a una importante obra hídrica

En 2023 llegó diciembre y con él volvió la preocupación a Merlo. Tras las asunciones de Javier Milei como presidente de la Nación, y de Claudio Poggi como gobernador de la provincia, múltiples obras públicas quedaron paralizadas en toda la Argentina y San Luis no es ajena. Algunos de los trabajos que quedaron frenados fueron aquellos que apuntaban a solucionar definitivamente los problemas hídricos en Merlo. Puntualmente, quedaron en una pausa eterna las obras de captación, conducción, reservorio y planta potabilizadora Arroyos Piedras Blancas, en pleno corazón de la villa turística.

La construcción estaba a cargo de la empresa Forja SA, y el Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, impulsaba y financiaba los trabajos. La inversión era de $955 millones y la compañía había contratado mano de obra local.

Sin embargo, ahora las alarmas están encendidas porque no hay reacción alguna. Nada hace

prever que próximamente los obreros vuelvan a sus labores y la actividad prosiga.

El reservorio y una nueva planta potabilizadora podrían abastecer de agua a más de 12 mil habitantes de Merlo y, aunque los más optimistas creen que pronto

Poggi pondrá el ojo y la acción sobre la obra, otros viven preocupados porque, a juzgar por la realidad actual, la desidia y el silencio, creen que el proyecto nunca se concretará.

Desde hace años el polo turístico más importante de la provincia padece la falta de agua para potabilizar y consumir no solo en los hoteles, sino en las casas de los habitantes de toda la ciudad y zonas aledañas. Ante la falta de lluvias —han mermado notablemente en los últimos diez años— colectar el líquido de los arroyos que bajan desde las sierras se convirtió en una tarea improductiva sin obras hídricas que ayuden a juntar esa bajada de agua.

En agosto salió la licitación, pero con el recambio de gobierno todo se paralizó.

"Estamos preocupados, porque la obra está absolutamente frenada. Pero tenemos esperanzas de que se reactive. En una reunión que mantuvimos con gente del Gobierno nos comentaron que están en tratativas con la empresa que ganó la licitación de la obra. Ellos hicieron la parte del entubado por dentro del canal preexistente, con el tapado con losas de cemento, pero después no se hizo más nada. Falta toda la parte de la mejora de la captación en el arroyo y resta hacer lo que es el reservorio con todo el trabajo que eso implica y la planta compacta potabilizadora que, desde ahí, saca una interconexión con el troncal principal que pasa por Dos Venados. Es una de las obras hídricas más importantes de Merlo en estos últimos años. Y el problema es la actualización de los costos. Es algo que, estoy casi segura, plantea la empresa. La cotización que hicieron antes nada tiene que ver con los precios actuales, y eso hace que todo se frene. En la reunión que tuvimos con el Gobierno, con Obras Hídricas, nos explicaron esa problemática y nos comentaron que están trabajando en el tema. Pero igualmente es algo que nos tiene intranquilos a todos", expresó la presidenta de la Cooperativa de Provisión de Agua, Obras y Servicios de Merlo, Belén Gurruchaga, en diálogo con El Diario de la República.

Tuvimos una reunión con el Gobierno hace 15 días. Al parecer, el freno es por una actualización de los costos de la obra (Belén Gurruchaga- Presidenta de la Cooperativa de Provisión de Agua, Merlo)

"La obra se cotizó hace bastante y ahora no son los mismos costos, pienso que ese es el problema. Pero nosotros necesitamos urgente que se retomen los trabajos. Después de esa reunión no supimos más nada. Y para nosotros es muy urgente, porque las lluvias siguen siendo escasas. Al final, no llovió todo lo que estaba previsto en la temporada de verano. Estamos, creo, en 350 milímetros y ya a está altura deberían haber llovido, por lo menos 500 milímetros", comentó.

"Cuando se otorgó la obra, cuando se confirmó, fue allá por agosto del año pasado. Incluso se presentó la obra para los medios de comunicación y en octubre recién iniciaron los trabajos. En noviembre tuvimos elecciones y luego quedó todo parado en diciembre. Allí entró todo en un stand by y esperamos que se solucione y lleguen a un acuerdo entre la empresa y el Gobierno. Esa es la única obra que quedó pendiente, porque los trabajos de mejoras en Cerro de Oro y en Arroyo El Molino se concluyeron y solo le faltaban detalles complementarios. Estamos preocupados", cerró.