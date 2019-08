Argañarás regresó con todo

Feliz, emocionada y sorprendida. Así se encuentra todavía la villamercedina Ariana Argañarás, luego de haber ganado la categoría 35-39 años y la general damas en los 21k de la Maratón Internacional "Vuelta al Lago San Roque" en Villa Carlos Paz, Córdoba. Fue su primera prueba luego de tres meses sin roce. "Me realizaron una operación (en el intestino) y tuve que parar. La verdad no fui a buscar resultados, no esperaba ganar. El objetivo era entrenar, ver cómo me sentía sin exigirme", le contó al El Diario de la República.

Ariana, miembro de la Agrupación ADN, perteneciente al cordobés Darío Núñez, frenó el cronómetro en una hora, 35 minutos y 23 segundos, manteniendo un ritmo rápido y parejo, sobre un circuito complicado, aunque no desconocido para ella. "Lo conocía muy bien, en 2015 corrí los 42k. Es durísimo, muy trabado y con muchas subidas. Por suerte me sentí cómoda y no la sufrí", comentó.

"Me enteré que gané cuando llegué. Mi esposo (Juan Carlos Garro, también atleta) fue quien me lo dijo y no lo podía creer. Sentí una alegría inmensa, por el tiempo que estuve parada…fue un incentivo muy grande", agregó la villamercedina, que desde el momento en que recibió el alta hizo una puesta a punto moderada, retomando de a poco la rutina.

Dedicada pura y exclusivamente a su hogar y a correr, Ariana despertó la pasión por el running a los 14 años, como una manera de mejorar su calidad de vida: "Tenía sobrepeso y arranqué desde cero; primero salí a caminar y después a trotar. Representó un esfuerzo grande pero me dio una vida saludable que es lo importante. Por eso lo sigo haciendo", recordó.

En cuanto a su entrenamiento cotidiano y la planificación, señaló: "Mi entrenador me pasa los planes semanales y tenemos comunicación telefónica. Cuando preparo maratones de 42K entreno doble y, a veces, triple turno. Ahora como estoy en una etapa de reinicio voy al gimnasio tres veces por semana, además corro y hago ejercicios de velocidad".

Ariana, cuyo mejor registro en 21K es una hora y 28 minutos, ya tiene definidas sus próximas participaciones: "Voy a correr la maratón Aconcagua-Osfatun (10K, 8 de setiembre), una media maratón en Tilisarao (21K, el 22 de setiembre), la de El Diario en El Volcán (10K, 6 de octubre) y la media de Córdoba (21K, 17 de octubre), que es nocturna y me encanta".

Considerada una fondista experimentada, la villamercedina observa una evolución en el atletismo con nuevos corredores. "Gracias a Dios ha crecido muchísimo, en todos los niveles. Hace unos años éramos unos pocos, nos conocíamos todos. Y ahora hay muchos chicos jóvenes que se dedican a esto. Lo importante es que tengan una guía para seguir y perdurar en el tiempo", cerró Ariana, que en Carlos Paz se dio el gusto de regresar al asfalto con todo.