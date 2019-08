Salud confirmó un posible caso de dengue en San Luis

El infectado es un hombre de 54 años de edad, que viajó a Playa del Carmen y otras ciudades en México. Actualmente está bien y no contagia.

Este martes el Ministerio de Salud de la provincia informó un posible caso de dengue importado en San Luis. A través de un comunicado, aseguraron que se trata de un hombre de 54 que vive en la ciudad, y viajó a Playa del Carmen y otros puntos turísticos de México. El jefe del Programa Epidemiología, Rodrigo Verdugo especificó que el infectado está bien, que está en proceso de recuperación y no contagia.

"Se dice posible porque la sintomatología coincide con la enfermedad en un 99,9 % de seguridad, en este caso puntual el infectado cursó una enfermedad viral dengue el 15 de agosto que es cuando presentó los síntomas. Detectamos los anticuerpos que actuaron en contra del virus del dengue. Lo que no encontramos directamente en su cuerpo es el microorganismo, por eso no podemos confirmar que hubiera tenido dengue un 100%", explicó y aclaró que "el ciclo viral ya pasó, si ahora le sacamos sangre no vamos a detectar el virus".

Según el informe, el hombre arribó el jueves pasado al Complejo Sanitario San Luis (CSSL) con síntomas de fiebre, sarpullido, dolor muscular y en las articulaciones, sangrado nasal y dolor ocular. Ante la Sospecha le realizaron estudios para determinar y corroborar los resultados que dieron positivo. "Para el común de la gente un 99,9% sería una confirmación, pero para nosotros, no. Debemos regirnos estrictamente con los resultados que obtuvimos a través de la técnica indirecta", aseguró Verdugo y siguió: "el hombre viajó el 31 de julio, volvió el 12 de agosto sin presentar síntomas. Recién el 15 sintió dolores, dentro del ciclo del virus, y evolucionó favorablemente. Él dijo que entre el 15 y el 19 tuvo fiebre, y cuando pudimos captar las muestras, recién el 23, que fue cuando él se presentó en el hospital ya había pasado el período febril. No hay virus circulando. Es importante aclarar que no puede transmitir la enfermedad y que por estos días hace su vida normalmente".

En total se registraron en la provincia cuatro casos de dengue importado en lo que va del año. A raíz de estos episodios el Ministerio de Salud, a través del Programa Epidemiologia, sugiere que quienes deban viajar a países en los que hay circulación viral, que tomen las medidas de prevención.