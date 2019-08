Catalina Jantus, una pequeña gigante que no para de crecer

Feliz, motivada y conforme por haber sumado una nueva experiencia internacional. Así regresó de Bogotá, Colombia, la villamercedina Catalina Jantus, quien del 22 al 25 de agosto jugó como invitada en el 1º Torneo Femenino Pink Polo, logrando el subcampeonato. "Fue hermoso. Conocí a muchas personas y una cultura nueva; además crecí como jugadora, disfruté muchísimo", le contó a El Diario de la República.

Catalina, de 15 años, viajó a acompañada de su mamá (Verónica Pernas) y formó equipo con las colombianas Luisa Vivas, Valentina Echandía y Daniela Barreto, sellando el certamen con dos triunfos y una derrota.

"El primer partido nos costó un poco porque teníamos que organizarnos entre nosotras… no nos conocíamos todavía pero pudimos ganar. El siguiente nos fue mucho mejor, nos entendíamos más y después en la final (ante Arcal- Torrijos) caímos 7 a 4. Perdíamos 5-2 y lo remontamos hasta ponernos 5-4, pero en el último chukker se nos escaparon y nos hicieron 2 goles", comentó.

Catalina había visitado hace 2 años suelo cafetero junto a su hermano Cristóbal, con quien afrontó un torneo juvenil y generó contactos que le permitieron regresar y formar parte de la competencia.

"Hubo buen nivel. Cuando fui por primera vez no había casi mujeres y esta vez armaron 4 equipos. A las posiciones las íbamos viendo entre nosotras, cuando ellas iban hacia adelante yo me quedaba atrás; y cuando yo subía una de ellas se quedaba. A mí me tocó tirar los penales y de 4 metí 3, al otro lo terminó por hacer una compañera", dijo la villamercedina, integrante del cuarteto que llevó el nombre de Washington Polo Club.

"Estuvimos en Bogotá 12 días (el certamen duró 3 jornadas), fuimos antes porque tuve que probar caballos y elegir con cuáles jugar. Además hubo prácticas de taqueo, hicimos una buena preparación", agregó Catalina, que con orgullo señala que fue una de las tres extranjeras en el certamen, junto a una austríaca y una inglesa.

Espera la temporada

Tras su llegada a Argentina Catalina espera con ansiedad el inicio de una nueva temporada del polo femenino, que va de setiembre a diciembre y cuyas competencias más importantes se desarrollan en Buenos Aires.

"Acá no hay tantos equipos, en San Luis debemos ser 10 chicas y no jugamos siempre juntas. Hacemos prácticas con hombres, yo taqueo en el campo con mi papá hasta que sale un torneo. El año pasado fue mi primera vez en campeonatos de Buenos Aires y allá el nivel es increíble, estoy esperando para regresar", expresó.

La joven sanluiseña cursa el 4º año en el Colegio "Sagrado Corazón" y, si bien aún le falta para finalizar los estudios, adelantó que desea para su futuro: "Voy a seguir estudiando, pero quiero vivir del polo, viajar por el mundo".

Catalina disfrutó en Colombia un torneo increíble. Se dio el gusto de sumar experiencia internacional y, a pesar de su corta edad, ser la máxima referente del equipo. "En este viaje crecí como jugadora. Acá juego en torneos donde no soy la cabeza del equipo y esta vez me tocó manejar las riendas. Fue un avance muy importante para mí”, cerró feliz, y también motivada para continuar apostando firme al polo.