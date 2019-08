El quiebre que generó una foto

La foto de dos dirigentes sentados en la misma habitación provocó un quiebre en un recientemente conformado partido en la provincia. El encuentro entre el presidente Mauricio Macri, su compañero de fórmula Miguel Pichetto y el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá fue el detonante del cisma en Juntos por la Gente.

La Cámara baja de la provincia era donde el ex gobernador se sentía más cómodo en términos de representación. De los 43 legisladores, 16 respondían a su mando y entre otras posturas, lograron el rechazo, dos veces, del presupuesto provincial 2019, algo inédito desde la vuelta de la democracia.

Ese brazo enflaqueció esta semana. José María Escudero, diputado provincial por el Departamento Pringles, de La Toma, llevó la posta y anunció el miércoles la separación de él y otros siete legisladores del bloque adolfista, para la conformación de Peronismo del Interior.

Además del tomense, el bloque está integrado por Gerardo Díaz, de Dupuy; Sergio Amieva, de Belgrano; Sonia Ramoska, Beatriz Ochoa y Carlos Ponce, de Chacabuco; Emma del Castello, de Pedernera y Norma Frías, de San Martín. Así el adolfismo quedó apenas con ocho legisladores afines, entre los que se cuentan Marcelo Sosa y Juan Pablo Funes Bianchi.

“Esperamos un tiempo prudencial de tres, cuatro semanas, a ver si Adolfo hacía una declaración o desmentía la noticia. Y al no desmentirlo, interpretamos que el que calla otorga y que en consecuencia la noticia es real”, explicó a La Mesa 5 José María Escudero, quien en la Cámara de Diputados se caracteriza por su estilo contestatario y su defensa de la producción y el trabajo local.

Escudero remarcó que el silencio dentro de Juntos por la Gente tras la foto fue una constante. Ni explicaciones, ni desmentidas del encuentro. Nada. “Ningún diputado de los que formamos este bloque tuvo una explicación, ni nos llamaron ni mensajes, ni del Adolfo, ni de la gente cercana a él”, detalló Escudero.

Ni el intendente de Potrero de los Funes Daniel Orlando, quien llevó las riendas del partido mientras el senador nacional se tomaba vacaciones unos días, le supo dar respuestas claras. “Conversamos amablemente, somos amigos, pero no supo darme una respuesta. Más allá de lo ideológico, prácticamente nosotros consideramos que no hay razón existente para votar a Macri. Y no podemos estar en ese lugar y que la gente de nuestro pueblo interprete que si somos adolfistas o estamos con el Adolfo somos macristas”, dijo con un dejo de amargura.