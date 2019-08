El precio del menú del comedor universitario aumentó un 12 por ciento

El comedor universitario de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) arrancó el segundo cuatrimestre con un incremento del 12 por ciento en todos sus menús. Para los estudiantes cuesta 45 pesos (estaba a 40), y 43 si compran la chequera de cinco tickets. Es el segundo incremento en lo que va del año. El primero fue del 14 por ciento, en mayo de este año.

Jorge Sosa, titular de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario (Saebu), precisó que la suba se debe principalmente al encarecimiento experimentado por las materias primas. Además, destacó que el comedor es autogestionado y no cuenta con un presupuesto, sino que recibe el aporte voluntario de los docentes y no docentes.

"Desde febrero hasta julio, algunos productos llegaron con hasta un 80 por ciento de aumento. Solo la verdura subió un 50 por ciento", dijo Sosa, quien expresó que si tuvieran que cobrar el menú de los estudiantes al ritmo de la inflación tendría que salir 65 pesos.

Manifestó que alrededor de 2 mil alumnos asisten diariamente al comedor y aclaró que la comida completa está compuesta por un plato principal, entrada, postre (que por lo general es una fruta), pan y agua mineral, que la entregan de manera gratuita. Para el personal docente ahora vale 115, y los particulares abonan 220 pesos.

"A pesar del incremento, el objetivo es no poner en juego la calidad y cantidad de comida que ofrecemos. Todos los platos son armados por nutricionistas, quienes piensan en los valores alimenticios que deben tener los alumnos. Si bien para el bolsillo de ellos no es bien recibido, creo que somos una buena opción", dijo el funcionario y precisó que al final de cada cuatrimestre el Departamento de Trabajo Social realiza una encuesta para conocer la opinión de los estudiantes.

"La respuesta es buena. Sabemos que disponen del mismo dinero que cuando comenzó el año. Todos hacemos un esfuerzo para ofrecer lo mejor que podemos", añadió.

El funcionario destacó que aquellos que todavía no cuentan con el beneficio pueden dirigirse con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el certificado de alumno regular al primer piso del comedor y dejarlos en mesa de entrada. Una vez registrados, podrán elegir las opciones para lo que resta del 2019.

Yanina Pedernera, alumna de la carrera Licenciatura en Comunicación Social, comentó que fue una sorpresa el aumento pero que de igual modo seguirá yendo al comedor universitario. "Me resulta más económico que preparar todos los días la comida en mi casa. Aparte, con el ritmo de la cursada me conviene quedarme en el centro que tomar un colectivo para después volver. Me ahorro unos pesos", señaló.

Cocina para celíacos

Sobre la apertura de la cocina para celíacos, Sosa precisó que será este mes, aunque aclaró que todavía no tienen la fecha exacta. "Ya trabajan de forma permanente los nutricionistas. Hicimos la prueba piloto y les entregamos viandas libres de gluten a los estudiantes", expresó.

Sostuvo que iniciaron el registro de los alumnos y que hasta el momento hay 65 anotados. "Todos los que tengan esta condición deben ir al comedor con el certificado que avale dicha enfermedad y, de esta manera, podrán tener el beneficio", comentó el funcionario y adelantó que en una primera instancia la abrirán solo para estudiantes de la ciudad capital.