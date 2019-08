Llega una nueva tanda de frutales y aromáticas a Villa Mercedes

Este lunes arrancó una nueva entrega de árboles frutales y de plantas aromáticas que se extenderá a lo largo de la semana. La primera zona elegida fue la oeste, en particular, los barrios Santos Fredes, Altos del Oeste, Pablo Díaz, El Pimpollo, Colón y SUPE. Hoy desde las 11 los integrantes del Programa "Una familia una huerta" continuarán con las visitas para llevar el primer kit a las familias que se anotaron antes del 1º de junio. El jueves y viernes estarán en las 1.000 Viviendas y las zonas aledañas.

"Me encantan las plantas. Estoy súper contenta. Ya voy a trasplantar el perejil en una maceta y después de que el duraznero esté un rato en agua, lo planto. Ya tengo otros dos en el fondo del patio. Es grande el terreno y no había nada, por eso los puse ahí. Espero que me den fruta", contó ilusionada Cristina, una de las vecinas del Santos Fredes.

En esta etapa, el Ministerio de Producción repartirá hierbas como el perejil, tomillo y menta, además del ejemplar de durazno.

"Me encanta la iniciativa, pensaba que tal vez no iban a venir, que no iban a llegarme las plantas, pero cumplen, y eso me encanta y me fascina. Nos anotamos porque mi marido se enteró y como sabe que amo las plantas, se inscribió. Siempre tuve la idea de hacer un vivero en el fondo de casa, soy ingeniera agrónoma. Estos plantines los pondré en maceta y en el medio voy a plantar el frutal", describió Claudia Andrada, otra de las residentes.

Las cuadrillas del área se dividieron en grupos para poder cubrir la totalidad de los domicilios que figuran en las planillas. El jueves y el viernes se trasladarán al sector este de la ciudad para arribar a las 1.000 Viviendas y algunas barriadas cercanas.

Karen Rivarola, que vive en el Colón, contó que se anotó en el colegio adonde concurren sus hijos. "Ya tengo algunas cosas como manzana, almendra, durazno, cedrón y otras hierbas. Hemos empezado a armar una huerta pequeña y un vivero. Mi familia me ayuda con todo, desde el más grande hasta el más chiquito. Me parece muy linda la propuesta", señaló.

También Graciela Cuello confesó que siempre pensó en tener su huerta. "El año pasado compré un manzano, un duraznero y palta. Ahora pondré la aromática en maceta y el frutal en el patio", contó.