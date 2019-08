Darán en adopción a los trece perros rescatados de una casa

Los trece perros que fueron rescatados de una vivienda en San Luis capital serán dados en adopción. Así lo autorizó ayer mediante un oficio el juez del Juzgado Correccional y Contravencional Nº 1, Marcelo Bustamante Marone. A su vez, la proteccionista Elsa Palma aseguró que será la encargada de la gestión para una “adopción responsable y con seguimiento” una vez que los animales mejoren su estado de salud. Actualmente están alojados en la canera municipal.

“Se autorizó, una vez que estén saludables los perritos, darlos en adopción y esterilizarlos”, detalló Palma a El Diario de la República. “Una vez que estén bien, hay que hacer un seguimiento”, agregó. La activista indicó que el procedimiento adecuado es siempre pedirle autorización al juez, ya que son “perros judicializados”.

Palma afirmó que en la canera se encuentran contenidos y que ella está autorizada incluso a llevarles alimento. Sin embargo, recordó que “la canera tiene que ser un lugar de paso, estamos apurados en conseguirles hogar”.

De los 13 animales, hay una hembra con cuatro cachorros de 10 días, otro de cuatro meses, perros de edad intermedia y un adulto, sin contar al que encontraron sin vida. “Son todos cruzas de ovejeros, preciosos”, aseguró. Más adelante, Palma necesitará ayuda para conseguirle vacunas.

Hasta ahora ninguno de los canes presenta síntomas de enfermedades, por lo que cree que la recuperación será breve. “Lo que sí vi cuando entraban a la canera y los esperaban con alimento es que comían desaforadamente”, añadió.

La activista aclaró que cuando los animales se encuentren bien, los interesados pueden consultar para adoptarlos en la misma canera, que queda en Parque Industrial Norte, en calles 113 y 5, cerca de la filial de Arcor. “Va a ser una adopción con seguimiento, hasta que tengan las tres vacunas. Tienen que ser familias que se hagan cargo, los contengan y los adopten con responsabilidad”, advirtió.

El juez Bustamante Marone confirmó la medida a El Diario, sin embargo, no dio más detalles de qué ocurrirá con Delia Urtubey, propietaria de la casa donde el viernes rescataron a los animales, cuya ubicación es 9 de Julio 880, entre Rivadavia y Colón. El magistrado informó que la pena por maltrato animal va de los 15 días al año de prisión, dependiendo de la gravedad del caso, y que es una sanción excarcelable.

Palma dijo que tanto Urtubey como su hijo, quien vive con ella, no atravesarían una buena situación económica. “Quiero aclarar algo ahora que estoy más tranquila, ya que ese día estaba enojada. Es una familia que tiene problemas, no tiene dónde dormir, frazadas, cama, ni colchones, no tienen nada. Sufrían como sufrían los perros. También necesitan ayuda, asistencia social”, afirmó.

"En declaraciones a los medios que se acercaron la noche del allanamiento, la señora decía que se sentía protegida por los perros, por temor a una apropiación de su vivienda. Mantuve distancia”, recordó la proteccionista.

Palma aseguró que han existido allanamientos previos para rescatar animales. “El Juzgado Nº 1 siempre está a favor de ayudarlos y ha respondido positivamente”, destacó. Ella lleva un registro personal de 60 denuncias en los últimos seis años. “Algunas veces hemos llegado tarde”, admitió.