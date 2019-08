Un ex inspector desmintió a la amante de la víctima y ella a él

Ayer, en una de las últimas audiencias previstas en el juicio por el asesinato del auxiliar Rodolfo Domínguez, Fabiana Palacios, la ex pareja del acusado y alguna vez amante de la víctima, y Pablo Colautti, ex policía y en su momento investigador del crimen, fueron puestos cara a cara ante la Cámara Penal 1 de Villa Mercedes. La idea era enfrentar sus testimonios con el fin de corroborar si ambos se mantenían en sus dichos, dado que cuando declararon cada uno por su lado, la semana pasada, la versión de uno contradijo la del otro. Pero ayer la historia se repitió. La mujer sostuvo que antes del asesinato le confesó al acusado que lo había engañado con Domínguez. El ex inspector, en cambio, mantuvo en pie su versión de que a esa revelación, según lo que ella les aseguró a los investigadores en su momento, la había hecho mucho antes de que mataran al auxiliar.

"Mantengo lo que declaré antes. La señora Palacios, en una primera conversación, no mencionó de que su pareja o ex (Ricardo González) supiera de una relación amorosa con Domínguez, pero después de los allanamientos hechos en lo de González ella fue a la brigada de Investigaciones y adujo que se lo había confesado", dijo Colautti. Esa revelación la hizo cuando la mujer y el acusado tuvieron intención de salvar su relación y "decidieron echar todas las cartas sobre la mesa para empezar de cero y que no hubiese confusiones", agregó el testigo. En ese sinceramiento, que habría ocurrido unos meses antes del homicidio del auxiliar, la mujer le dijo al comerciante que había tenido una relación sentimental con Domínguez.

Palacios de inmediato le respondió al ex miembro de Investigaciones. "Toda la vida le hubiera negado a Ricardo que tuve una relación con Domínguez o con cualquier otra persona", contestó tajante.

—No me queda claro. O sea, si nunca se lo hubiese dicho ¿por qué después se lo dijo? En definitiva lo dijo— le preguntó Colautti.

—Sí, se lo dije en agosto (de 2015, un mes y medio después del crimen) cuando Ricardo fue demorado por antecedentes y medios de vida— admitió la mujer.

Según la versión de Palacios, cuando el acusado fue liberado de esa aprehensión ella le explicó que esa demora en la Comisaría 9ª tenía que ver con la investigación por el homicidio de su colega, con quien ella había tenido un romance en 2007.

Otro cruce que consumió gran parte del careo fue una reunión que la ex del acusado y el ex investigador tuvieron el 5 de julio de 2015. La mujer sostuvo que en ese encuentro de cinco o diez minutos ella le contó que había recibido mensajes insultantes de un perfil falso de Facebook. Tal perfil decía llamarse Carla Pérez, pero después mutó a Carmen Pereyra.

El dato no era menor, pues Domínguez había sido citado a la esquina donde lo mataron a tiros precisamente desde el perfil de Carla Pérez.

Pero Palacios declaró que en ese diálogo con Colautti solo le comentó sobre la existencia de ese Facebook que le había llamado la atención y que sospechaba que sus colegas en la fuerza, Elizabeth Molina y Pablo Velázquez, podrían tener que ver con el mismo, con quienes había tenido problemas alguna vez.

"Usted nos mencionó a Velázquez y a Molina, pero como las investigaciones no nos indicaron una enemistad con Domínguez no seguimos esa línea", se explicó el ex inspector.

—Yo no miento, no persigo ningún fin, ya ni siquiera pertenezco a la institución. Si usted no se acuerda de lo que dijo, dígalo, pero no diga que yo miento— le remarcó el hombre.

—Si Ricardo era sospechoso de homicidio, ¿qué medida tomaron para salvaguardarme? Porque desde marzo (de 2016), cuando hicieron los allanamientos hasta el día que lo detuvieron, yo, según ustedes, estuve durmiendo con un homicida— planteó la mujer.

—Yo no podía revelar eso. No podía decirle a usted: "Sí ¿sabe? estamos detrás de su esposo, me parece que es un homicida, váyase de la casa". Eran solo sospechas... Y si no era él el asesino y yo la hago separarse. Le genero un conflicto— respondió el testigo.

—Es que me generaron un conflicto— le retrucó ella.

—Pero eso no es responsabilidad mía— se escudó Colautti.

—Ah, bueno, muchas gracias....— le respondió irónica.