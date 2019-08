Osvaldo Laport aseguró que él fue la víctima de violencia

Osvaldo Laport fue entrevistado por Ángel de Brito, en el programa que conduce por Canal 13 de Buenos Aires, “Los Ángeles de la Mañana”. Allí el actor se refirió a los hechos ocurridos en el bar “Española Way” de San Luis, y aseguró que el episodio no fue tal como lo contaron sus propietarios.

“Mucho no puedo hablar, porque todo está en manos de mi abogado. No hay ninguna denuncia por violencia de género porque además no existió”, aseguró y agregó que inició acciones legales contra todas las personas que lo difamaron. “Estoy a disposición de la Justicia”, añadió.

Si bien el actor quiso ser cauto en sus declaraciones públicas, puntualizó que los propietarios del bar “no mostraron el video completo porque no les conviene”. También aclaró que fueron cinco las víctimas del “accionar de brutalidad que tuvieron los patovicas” y el propio dueño, quien le dio un golpe de puño.

La dueña de un restobar de San Luis denunció a Osvaldo Laport por violencia de género y por haberse ido de su local sin pagar una cuenta de 3500 pesos. El actor había ido al bar el sábado pasadas las 4 de la madrugada, con un grupo de colegas del elenco de su obra “Rotos de Amor”, luego de la última función.