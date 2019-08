Aseguran que San Luis transita un invierno más cálido de lo normal

A pesar de que los puntanos tuvieron que volver a salir bien abrigados por estos últimos días, el frío no fue tan habitual en lo que va del invierno. Informes meteorológicos aseguran que el período de junio y julio está entre los cuatro menos gélidos de la última década, con temperaturas que estuvieron por encima de los valores medios para la época. Si bien es pronto para determinar las causas, no descartan que el calentamiento global haya influido.

"A nivel mundial julio fue un mes cálido. En concordancia con eso, San Luis también lo manifestó. El invierno de este año está dentro de los cuatro menos fríos de los últimos diez años", aseguró el meteorólogo, Walter Maza.

La temperatura media para junio es de 10 grados y baja un poco más durante julio. Los gráficos muestran como esos meses de este año se ubicaron con valores por encima de esa franja. También superaron al mismo período del año pasado y tuvieron niveles muy similares al 2017. El mes pasado sobre todo está entre los menos gélidos de la última década.

"No podemos determinar las causas con exactitud hasta que no pase la estación, porque recién la estamos transitando. Esto no es inhabitual porque ya tuvimos otros inviernos así, incluso con temperaturas medias más elevadas. En general todo se le adjudica a los fenómenos de El Niño o la Niña, pero estamos en una situación casi neutra o de un Niño leve, así que no podemos ser concluyentes para atribuirlo a eso", explicó Maza.

Afirmó también que la tendencia continuará durante lo que resta del invierno ya que los pronósticos climáticos prevén que durante este mes y setiembre, los registros también estarán por encima de los valores medios.

Sin embargo, en el común de la gente siempre ronda la idea del calentamiento global, algo que el especialista no descartó como motivo de las temperaturas elevadas que hubo: "El 99 por ciento de la comunidad científica adhiere a que estamos dentro de un calentamiento global, es decir un cambio climático y una de las variables que responde a eso es la elevación de las temperaturas medias. Eso tiene que ver en lo que pasó en la Provincia de San Luis y todo el mundo, pero en qué medida no lo puedo asegurar".

Julio fue el mes más caluroso desde que se tienen registros y fue una noticia que impactó a nivel mundial, ya que de mantenerse la tendencia el planeta va rumbo a uno de los años también más cálidos y que el período de 2015-2019 pueda ser identificado como el de las temperaturas más extremas.

"No me sorprendió porque estamos dentro de este contexto de cambio climático. Lo que sí llamaría la atención es que esto se vaya superando año a año", afirmó quien también es docente de Meteorología y Climatología y agregó: "Para determinar esto hay organismos especializados que monitorean el clima y comparan con todos los datos posibles para detectar las anomalías. Es un estudio que utiliza todas las herramientas disponibles del big data climático, con datos de estaciones meteorológicas, aviones, buques, radares y satélites, que ayudan a hacer los registros en los lugares de más difícil acceso para el hombre".