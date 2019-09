Mirtha Legrand pidió disculpas por sus dichos contra Mauricio Macri

A horas de haber criticado en su programa al Presidente de la Nación, la conductora reconoció que cometió un exabrupto. "A veces se vienen los pensamientos a la cabeza y uno los larga", explicó Mirtha Legrand, que durante las clásicas noches de El Trece, lanzó: "Mauricio Macri era un triunfador y se ha transformado en un fracasado".

En su cuenta de Twitter también manifestó su perdón: "Quiero pedir disculpas, ayer tuve un exabrupto con respecto a nuestro presidente, el señor Mauricio Macri, así que pido disculpas por lo que dije. No se volverá a repetir", dijo Mirtha sentada en su escritorio y añadió: "Yo hago televisión en vivo y a veces se viene los pensamientos a la cabeza y uno los larga, hay que cuidarse. La televisión es muy peligrosa, hay que estar muy atento… mil perdones, no se volverá a repetir", precisó la conductora que no quiso repetir la frase. De todas formas se hizo eco de las repercusiones que causaron sus dichos. "Hoy me han dado con todo y por todos lados", reconoció. "Pido humildemente disculpas y como sea yo sigo apoyando a Cambiemos, quiero que lo sepan", concluyó.