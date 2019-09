Margot Robbie podría convertirse en "Tank Girl"

Margot Robbie tiene laburo para rato. Y ahora se le sumó una nueva propuesta, la de protagonizar una nueva versión de “Tank Girl”, un personaje de surgido desde las historietas británicas.

El creador de “Tank Girl”, Alan Martin, anunció en su cuenta de Twitter que la productora de la actriz habría adquirido los derechos para adaptar una nueva película sobre el personaje.

Just heard that Margot Robbie's company have optioned rights from MGM to make a new Tank Girl movie - now several months into development. We haven't been contacted by any of the parties involved with the project, so not sure if there will be any input from the original creators. pic.twitter.com/7RxbV4qLFt