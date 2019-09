GEPU puso primera con la mente puesta en el Federal

El año pasado empezamos de cero. Ahora es distinto, mantuvimos cuatro jugadores, sumamos buenas fichas y la adaptación debería ser más rápida, lo mismo que el armado del equipo, con todo lo que eso significa. Sin dudas, la idea es mejorar lo que se hizo en la última temporada". Así, sin vueltas, el entrenador José "Pepe" Franzi explicó cuál es el objetivo de GEPU en el Torneo Federal de Básquet que arrancaría el 18 de octubre.

Y no quiere perder tiempo, por eso el "Lobo" arrancó con el trabajo, con plantel completo, el lunes en triple turno: por la mañana gimnasio y trabajo de campo; y por la noche un nuevo entrenamiento. "Es lo ideal comenzar así. Ya tenemos los siete mayores, el U22 y todos los chicos. Se hicieron bien las cosas y ahora queda laburar porque a priori parece que falta mucho pero cuando querés ver el torneo inicia. Además tenemos que jugar algunos partidos amistosos, que calculo que haremos a comienzo de octubre", agregó el entrenador.

Con respecto al plantel del último certamen, GEPU no contará con Agustín Mas Delfino, Agustín Busso, Sebastián Cabello y Nicolás Arese. El propio Franzi explicó las razones: "Busso y Mas Delfino dieron un salto porque jugarán en Liga Argentina (ex TNA). En el caso de Cabello busqué otra alternativa y 'Toto' Arese decidió no continuar".

Para cubrir esos lugares llegaron Diego Prego, Facundo Ferrer, Matías Pinto y Juan Ávila. "Prego es conocido por todos y nos vino bárbaro su regreso. El último torneo jugó en Pedro Echagüe de Buenos Aires. Ferrer es del club, se había ido a Ferro de Pico, y regresa. Pinto llega de Junín de Mendoza; y Juan Ávila viene de jugar el último año seis meses en Liga Argentina y luego Torneo Federal en Ferro de Concordia", detalló el entrenador.

Y los que siguen en la institución de calle Tomás Jofré y Rivadavia son Gastón Torre, Lionel Sola, Gustavo Acosta y Julián Sola.

En cuanto al cuerpo técnico la duda es si seguirá Rafael Costa, ya que asumió como presidente de la institución. "Estamos tratando de convencerlo para que siga porque para mí no era un asistente, considero que éramos una dupla técnica. Es muy importante su aporte y no queremos desaprovecharlo", contó Franzi. Además, continuarán Mauro Colla en la parte física y Diego Martínez como asistente.

En cuanto al certamen, el "Lobo" integraría la zona junto a equipos de San Juan, Mendoza y La Pampa; y en principio los elencos cordobeses pasarían a jugar con los santafesinos.

El "Lobo" está. Y ya se pone a punto para llegar de la mejor manera al Torneo Federal de Básquet.