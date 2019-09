Ya está el tráiler de "Modern Love", la serie de Anne Hathaway

El servicio de streaming de Amazon presentó el tráiler de otra de sus series para este año: “Modern Love”, con un gran elenco en el que se destaca Anne Hathaway.

La trama está compuesta por una antología de historias de amor con tono de comedia romántica. La serie trasladará relatos publicados en una columna del New York Times a capítulos de media hora.

El plantel completo incluye a Anne Hathaway (Ocean’s Eight), Tina Fey (30 Rock), John Slattery (Mad Men), Dev Patel (Lion), Catherine Keener (Get Out), Andy Garcia (Ocean’s Eleven), Cristin Milioti (Black Mirror), Brandon Victor Dixon (Power), Olivia Cooke (Ready Player One), Andrew Scott (Sherlock), Julia Garner (Ozark), Shea Whigham (Homecoming), Gary Carr (The Deuce), Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service) y John Gallagher Jr. (The Newsroom).

Su fecha de estreno es el próximo 18 de octubre.