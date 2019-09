El gabinete de Merlo llegó a 233 funcionarios con sueldos inflados

Al escándalo que sacude a la Municipalidad por las recategorizaciones, pases a planta permanente y contrataciones, se suma un nuevo capítulo que pone en alerta aún más a la comunidad: el gabinete del intendente Mario Raúl Merlo llegó a los 233 funcionarios. El número contempla a quienes hace poco fueron oficializados por la Comuna, más las 39 personas que Merlo sumó en el 2019, entre las cuales, en algunos casos perciben un sueldo de más de 100 mil pesos.

El listado de los casi cuarenta que comenzaron a trabajar este año se dio a conocer en el programa radial "Del otro lado" que se transmite por FM La Nuestra. Allí aparece el nombre de cada uno y cada una, cuánto cobran y la fecha en la que fueron contratados. La mayoría se sumó entre enero y mayo, mientras que otro porcentaje pequeño arrancó en junio y julio.

Entre los nombres que aparecen hay uno que llama la atención, especialmente por el abultado sueldo que percibe a tan poco tiempo de haber ingresado. Se trata de Matías Galetto, el piloto internacional que actualmente está a cargo de la Subsecretaría de Transporte de Villa Mercedes, un área que se vio complicada por el conflicto con la empresa que presta el transporte público y la falta de subsidios nacionales. El funcionario ingresó luego de un acuerdo entre el merlismo y Mercedinos por el Cambio, partido por el que se postuló como concejal. A pesar de no ser empleado del Municipio, comenzó con un contrato de $101.048. Un monto mucho más elevado del que recibe o recibirá uno de los tantos trabajadores que hace unos días consiguió pasar a planta permanente, después de dos años de reclamos y con mucho más tiempo de antigüedad.

Otro de los nombres que componen la lista es el de Kevin Criscito, que ingresó bajo el cargo de prosecretario del Concejo Deliberante, puesto por el cual cobra $106.739. Lo llamativo de este caso no es solo el abultado monto que recibe el joven sino que además quedó contratado en enero, es decir, durante el periodo más inactivo del legislativo.

Asimismo, entre los nuevos funcionarios que se sumaron en el 2019 también hay quienes cobran entre $50 y $65 mil por ser directores y coordinadores, respectivamente. Y respecto a los que pertenecen a puestos menores, ningún sueldo baja de los $25 mil. Solo el pago a estas 39 personas significa un gasto mensual que supera los 2 millones de pesos. Sin mencionar ni tener en cuenta los reciente 100 puestos de planta permanente y recategorización que fueron anunciados hace pocos días.

Además de generar una superpoblación de puestos (hecho que se ve reflejado en los carteles "no hay vacantes" que aparecieron hace poco en las oficinas municipales), también implica más gastos en relación al presupuesto.

En contraposición al acuerdo que sellaron la Comuna y el Sindicato de Empleados Municipales para oficializar a trabajadores y funcionarios, el secretario general de Obras Sanitarias Mercedes, José Ucelay, opinó que "este no era el momento para sumar nuevo personal o aumentar el sueldo, sino más bien de mantener las fuentes laborales".

"Nosotros —añadió Ucelay— nos reunimos con Merlo en mayo y le dije personalmente que no íbamos a sumarnos al nombramiento de más personal, así estuvieran las vacantes o no. Acordamos que no íbamos a participar de eso y se respetó. Estamos en tiempos complicados, si nos poníamos a recategorizar gente o aumentábamos el presupuesto, iba a ser difícil, especialmente porque todavía no vivimos la etapa más dura de la devaluación. Sobrepoblar con personal y desestabilizar un presupuesto no es lo que había que hacer porque eso afecta a todos después. Es una medida demasiado grande para lo que estamos viviendo", manifestó el sindicalista.

Pedido de informe

Héctor Lombardi, uno de los vocales que integra el Tribunal de Contralor, presentó ayer la solicitud de pedido de informe al DEM (Departamento Ejecutivo Municipal) para que dé explicaciones sobre las recientes contrataciones, recategorizaciones y pases. "Esta solicitud se va a tratar el próximo miércoles en la sesión del Tribunal, con el resto de mis pares, Sandra Zabala y Pablo Pérez. Si se aprueba, el pedido será enviado al DEM. Fundamentalmente es para que todas estas versiones que se están dando a conocer se puedan aclarar y para que la comunidad sepa la verdad. Si todo está en regla, considero que no habrá ningún impedimento por parte de mis pares en hacer el pedido", le dijo Lombardi a este matutino.