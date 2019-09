En un acto con momentos emotivos y con un mensaje que insta al trabajo mancomunado entre todas las universidades que posee San Luis, el flamante rector juró en su cargo, en una ceremonia que tuvo lugar en el auditorio 'Mauricio López'.

En un acto emotivo y que marcó los desafíos que emprenderá desde ahora la institución, Víctor Moriñigo asumió como nuevo rector de la Universidad Nacional de San Luis, tras jurar en su cargo en una ceremonia que se desarrolló este martes en el auditorio ‘Mauricio López’, en el Rectorado de la entidad.

Junto al flamante conductor de la universidad también asumió su cargo el vicerrector, Héctor Flores, y los decanos de siete facultades: Mercedes Campderrós (Química, Bioquímica y Farmacia), Marcela Printista (Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales), Sergio Ribotta (Ingeniería y Ciencias Agropecuarias), Marcelo Casabene (Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales), Zulma Perassi (Ciencias Humanas), Claudia Brusasca (Psicología) y Ana María Garraza (Ciencias de la Salud).

Al acto asistieron el vicegobernador de San Luis, Carlos Ponce, la ministra de Educación, Paulina Calderón, el intendente de la ciudad de San Luis, Enrique Ponce, el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Pablo Domenichini, el intendente de Merlo, Miguel Ángel Flores y su par de Villa Mercedes, Mario Merlo, además de legisladores nacionales y provinciales, entre otros.

Ante un auditorio colmado que aplaudió el gesto, el rector saliente, Félix Nieto Quintas, entregó a Moriñigo el mando de la Universidad Nacional de San Luis mediante el juramento del cargo que ocupará durante los próximos tres años.

En su mensaje, el nuevo rector convocó a conformar una red de universidades puntanas junto a las restantes casas de estudios nacionales y provinciales para trabajar en políticas conjuntas que favorezcan la educación superior y faciliten el acceso de los estudiantes a las respectivas entidades.

“Tenemos herramientas para destacarnos, sería muy importante para nosotros que la sociedad entendiera, disfrutara y conviviera más con la universidad día a día. Necesitamos que la gente sepa que la Universidad Nacional de San Luis está preocupada y ocupada por lo que pasa. Necesitamos aprender también de la sociedad, ese intercambio será un eje fundamental y todas las políticas públicas irán destinadas a la apertura de nuestra casa para con la sociedad”, expresó Moriñigo en el contacto con los periodistas tras asumir en su cargo.

“Cada uno tiene un pasado o una trazabilidad política, todos saben de dónde vengo. Pero si hubiera querido hacer política partidaria estaría en otro lugar, no hubiera elegido la universidad para hacerlo. Creo que, en función de eso, así se entendió. Hay que bajar las inseguridades, los miedos y hermanarnos porque la gente está cansada de las peleas. Atravesamos un año intenso, de elecciones todo el tiempo. Ahora hay que ponerse a trabajar para la gente. La universidad no tiene soluciones mágicas a todo, pero sí creo que podemos aportar un poco para solucionar los problemas que tenemos como sociedad. Acá no hay grietas, no hay enojos, no hay censuras, hay gente que piensa distinto. Y respetamos todas las ideas, damos debates y esperamos zanjar las distintas miradas a través de nuestros órganos de gobierno”, agregó.

En otro momento de la charla con la prensa, el flamante rector envió un mensaje a los profesores y maestros de la casa de estudios y la escuela Normal ‘Juan Pascual Pringles’.

“A los docentes les digo que sigan haciendo el esfuerzo que hacen. Ojalá que el tema salarial no nos tenga en la picota como siempre. Quiero agradecerles a los docentes de la universidad y a los de la escuela normal, porque son un recurso humano fantástico. Quiero decirles que acá tendrán un rector que luchará por los salarios y por las condiciones de trabajo de ellos. Seguramente tendremos que discutir y llegar a un acuerdo cuando se vengan, Dios quiera que no, esos paros tremendos que le generan un problema a las familias y a los niños pero yo entiendo al docente, también soy docente, y buscaré las soluciones, las salidas para esos problemas”, sostuvo.

En el tramo final de su mensaje, Moriñigo hizo especial hincapié en uno de los anuncios que realizó tras jurar en su nueva función: la creación de una red de universidades con asiento en la provincia.

“Con la creación de la red de universidades públicas, privadas nacionales y provinciales lo que queremos dejar en claro, para que la gente entienda, es que necesitamos trabajar juntos, precisamos coordinar nuestra tarea, reunirnos, colaborar entre nosotros, articular nuestras ofertas académicas, tratar de analizar cuestiones en común, fortalecer lo que tenemos y que nos ayudemos en lo que precisamos. Debemos ver todas las cuestiones en común que compartimos”, remarcó.

“Pienso a la provincia de San Luis como un gran campus universitario. Tenemos unos cuatrocientos mil habitantes y casi diez instituciones de educación superior. Eso, en algún momento, a la gente le tiene que cambiar la vida. Tenemos investigadores, laboratorios, contamos con ciencia y tecnología, con el Conicet aquí. Hay tres universidades públicas a las que debemos sumar a las universidades provinciales para articular nuestras tareas, todos juntos. Pero sin miedos, no queremos coartar ni colonizar a nadie, queremos colaborar y aprender”, destacó.