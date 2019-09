Sombras de la satisfacción

La obsesión por la letra y la rima, la conjugación entre la actuación y la música, además de su mirada hacia el nuevo rock nacional distinguen al siempre notable Antonio Birabent, un artista que perdura con sus canciones y sus interpretaciones actorales. Junto a "Flores en Versalles", la actual formación musical que comparte con Marcelo Filippo, llegará este jueves a la provincia para el deleite de sus seguidores que lo admiran no solo por su talento, sino también por su porte. La cita será a las 22 en All Right y el show se repetirá este viernes a la medianoche en Club 103, de Villa Mercedes.

"Flores..." es un dúo que Antonio conformó hace varios meses, pero con el que no toca con frecuencia. "Nos enfocamos más en las composiciones, pensamos canciones nuevas y el salir a escena lo tomamos como un desafío", dijo el cantante a etc y confirmó que llega a la provincia con entusiasmo y muchas ganas "porque aún los temas están frescos y son nuevos para nosotros".

La apuesta de Antonio de sacar un nuevo disco cada año se materializa con este nuevo proyecto que tiene un álbum a punto de terminar.

"Tengo la obsesión por grabar. Es raro que esté en un momento de mi vida musical y no piense en un disco próximo. Además, este año grabé un disco solista y es recurrente el pensamiento de trabajar en un estudio. Me da alegría y entusiasmo, me siento de la vieja guardia", explicó.

Mientras que con el dúo recorre su faceta musical, a principios del 2019 se enfocó en un nuevo rol actoral que también tomó como un desafío. Junto con Victoria Raposo, Birabent interpretó la obra "Ni te cuento cuánto", en donde debutó como actor de teatro.

"Aprendí mucho, fue una grata experiencia. El teatro es una enseñanza, una escuela para los músicos, porque los actores les dedican muchas horas a los ensayos. Confío en que no será la única vez que me suba a un escenario en ese rol, creo que volveré hacer teatro el año que viene", agregó.

Además de su faceta actoral y musical, Birabent también conduce hace cuatro años "Nacional rock", un programa radial donde se da el gusto de pasar artistas consagrados, pero también emergentes, que descubre cada semana y escucha atentamente.

"Me doy cuenta que hay muchas bandas y solistas interesantes. No creo en la idea de que el pasado fue mejor. En la actualidad está lleno de gente que hace buena música. Dentro del despelote que tenemos en el país hay una sensibilidad artística que se destaca y es la que produce que todo el tiempo surjan nuevas cosas", expresó.