Me siento insatisfecho

Desde el momento que nacemos todas las personas compartimos dos necesidades que son básicas. Es así como nos pasamos la vida, a medida que vamos creciendo, haciendo cosas para satisfacer dichas necesidades. ¿Qué es lo que todos necesitamos?

Una autoestima sana

Esta es una necesidad de nuestra psiquis y consiste en desear que nos tengan en cuenta, que nos miren, que nos escuchen, que nos valoren, que nos acaricien. Es así como sentimos que somos alguien. Mamá y papá son los primeros que deben satisfacer esta necesidad de sus hijos.

Intimidad emocional con otros

Esta es una necesidad de nuestro espíritu y consiste en armar un “vínculo afectivo” con alguien más. Es abrirle mi corazón a otro (y que el otro haga lo mismo) en un contexto seguro donde sé que no seré juzgado, ni criticado, ni rechazado. Es conocer al otro y darme a conocer.

Estas dos necesidades mencionadas podríamos denominarlas como A. Entonces cuando A no es satisfecha, la persona busca satisfacerla y, en la mayoría de los casos, lo hará con B. ¿Qué significa B? El placer del cuerpo y de los sentidos. Estos son algunos ejemplos típicos de B:

El dinero

Trabajar solo para pagar cuentas, angustiarnos cuando hay que gastar, vivir pendiente de lo que cuesta todo, etc., son señales de que el dinero es para nosotros un fin y no una herramienta. Muchos intentan sanar con plata sus carencias y ahorran con compulsión o tienen un gran apego a las cosas materiales que los ayuda a sentirse valiosos y superiores. Cuando somos capaces de desprendernos de un objeto, lo poseemos. Cuando no somos capaces de desprendernos de este, el objeto nos posee a nosotros.

La actividad laboral

Mucha gente que no puede disfrutar la vida monopoliza el placer en su trabajo. Es así como muchos trabajan de sol a sol y, si bien creen que esto les brinda placer, en el fondo se sienten frustrados porque no hallan satisfacción en otras áreas, llámense pareja, familia, amigos, etc. Pero lo cierto es que el trabajo jamás puede sanar la ausencia de una relación afectiva que satisfaga nuestras necesidades emocionales básicas.

El reconocimiento de los demás

La persona que acostumbra descalificar a los demás y se compara todo el tiempo es, en el fondo, alguien muy inseguro con una baja estima. Entonces persigue la admiración “por contraste”. Se concentra en lo negativo del otro para sentir que él o ella es mejor. Todo aquel que busca el reconocimiento de la gente quiere sobresalir para llenar su vacío.

Aunque intentemos satisfacer A con B, C o Z, jamás lo lograremos. Solo cuando reconocemos que nos falta A, podemos satisfacer esas necesidades.