Perder al principal soldado en el cierre de mandato

Sus salidas fueron sorpresivas y sucedieron en menos de 24 horas, en los dos principales municipios de la provincia. Tanto Mario Raúl Merlo como Enrique Ponce se quedaron sin secretario de Gobierno a menos de dos meses de que finalicen sus gestiones. El mercedino Emmanuel Estrada Dubor fue el que quedó mejor parado: hizo pública su nota de renuncia “indeclinable” en la que marcó su “disidencia con muchas de las decisiones políticas actuales”. En cambio, de Francisco Petrino se supo oficialmente que el intendente capitalino “le solicitó” la dimisión y que las idas y vueltas en el retorno del estacionamiento medido en plaza Pringles fueron el detonante. Sin embargo, hay otras versiones que dicen que el exfuncionario, en realidad, habría presentado su renuncia.

El miércoles el cimbronazo político se sintió en la ciudad de la Calle Angosta. “Soy afiliado al Partido Justicialista desde siempre y he acompañado con pasión este proyecto provincial toda mi vida. Como dice la doctrina peronista ‘el que gana conduce y el que pierde acompaña’, la conducción de mi querido Partido Justicialista es el compañero Alberto Rodríguez Saá, a quien reconozco y acompañaré con las correspondientes reglas de la militancia como lo he hecho siempre. Las diferencias respecto a esa conducción me obligan a apartarme de la gestión”, dijo Estrada Dubor para poner distancia con el adolfismo y el macrismo que reinan en la Municipalidad mercedina.

Tras la polémica por los nombramientos y pases a planta de empleados y funcionarios, Merlo tuvo que echar mano a gente de su gabinete para reemplazarlo. Apostó por el subsecretario de Legal y Técnica, Héctor Toranzo, para encarar el epílogo de su mandato.

En la capital puntana, el alejamiento de Petrino se conoció el jueves. Y en el entorno municipal cayó como un balde de agua fría porque era uno de los mayores defensores de la gestión Ponce e incluso, hasta hace unos meses, uno de sus precandidatos para suplirlo. Pero la tozudez de Ponce por imponer medidas salteando a los concejales y violando normas, como la forma de votación para las elecciones municipales y la vuelta del estacionamiento pago en la plaza principal, solo cosechó el cuestionamiento de internos y externos.

Los mismos vaivenes en estas decisiones se vieron en la elección de su sucesor. El comunicado del pedido de renuncia anticipaba que quien iba asumir era el secretario de Desarrollo Social, Sebastián Páez Segalá. Pero con Ponce siempre hay lugar para la sorpresa y más si debe respetar pactos preelectorales: finalmente el que juró fue el expresidente de la UCR Jorge Lucero. Con esa designación busca asegurarse el apoyo del sector más tradicional del partido a Enrique Picco, quien finalmente le ganó la pulseada a Petrino, entre otros, para disputar la Intendencia el 10 de noviembre.