Transpuntano: poco apoyo de los concejales al aumento del boleto de colectivo

Tras la reunión del lunes de la comisión de Transporte, de donde salió la propuesta del bloque poncista de llevar el precio del boleto de colectivo a 28 pesos, concejales de los diferentes frentes expusieron sus opiniones y adelantaron que la iniciativa no tendrá demasiado apoyo.

El punto de inflexión se originó luego de la audiencia pública que se realizó la semana pasada, donde participaron directivos de la empresa de colectivos Transpuntano, delegados de la UTA en representación de los trabajadores, los concejales y algunos vecinos de la ciudad. Allí, los bloques se fueron con más incertidumbres que certezas ya que la empresa volvió a insistir con un boleto a 32,50 pesos, pero no pudo justificar con datos fehacientes porqué necesitaba ese aumento y aseguró que, de no obtenerlo, se vería obligada a reducir frecuencias y despedir empleados.

"Mi posición va a ser defender a los usuarios, porque siempre tratan de trasladarle el aumento a ellos cuando en realidad hay otras opciones. Lo que dice el argumento de Transpuntano, de —Enrique— Ponce y del candidato a intendente, Enrique Picco es: 'Si no nos dan el aumento, vamos a tener que reducir el personal en un 30 por ciento' y te ponen entre la espada y la pared", manifestó el concejal Roberto González Espíndola.

Para el edil, los defensores de los vecinos son los concejales y en ellos radica encontrar una forma de salir del problema. "Me parece que la salida no es aprobar un aumento haciéndonos cargo de la quita de subsidios nacionales; es buscar inversión pública por parte del gobierno municipal en el transporte, cumpliendo con lo que establece la Carta Orgánica, donde dice que el responsable de la prestación es el Ejecutivo municipal", enfatizó.

Con esta inversión, señaló que el Municipio debe garantizar la adquisición de nuevas unidades, la remuneración de los empleados y mantener el precio del boleto. "A todos los concejales nos da la misma sensación, que este nuevo precio es discrecional, lo que a cada uno le parece de acuerdo al día o cómo se levantó a la mañana, porque la empresa había pedido 32,50 pesos y hace una semana se sacó un despacho por 26 y ahora es de 28 pesos. La realidad es que la situación jurídica y patrimonial de la empresa no varió en nada que justifique ese número, por eso no terminamos de entenderlo", indicó y adelantó que votará en contra del aumento.

Por su parte, el edil por el interbloque Avanzar y Cambiemos, Javier Suárez Ortiz, aseguró que luego de la audiencia la comisión pidió a la empresa y al Municipio información porque no quiere trasladar la falta de inversión de la Municipalidad al usuario. "Tenemos nuestras serias dudas respecto a si la Comuna abona o no los boletos gratuitos y creemos que con esos recursos se podría evitar un aumento de precio. Entonces, como todavía no tenemos esa información, la hemos requerido. Con ese panorama, hasta tanto no tengamos ninguna certeza, no vamos a acompañar ningún aumento. Estamos con ese razonamiento y esa posición trabajando de cara al próximo jueves, que entiendo se trataría este tema", expresó.

La concejal Ayelén Mazzina, quien además preside la comisión de Transporte, rectificó su posición y remarcó que no votará por ningún aumento. Agregó que desde su perspectiva "no hay votos para aprobarlo". Siguiendo la línea de Mazzina, el edil por el bloque unipersonal Identidad Popular, Luis "Piri" Macagno, dijo simplemente que no apoyaría ningún aumento.

Del otro lado de la vereda, el concejal por el bloque oficialista, San Luis Somos Todos, Federico Cacace, pidió no adelantar opiniones ni hacer puntos sobre este tema porque se tratará una semana después. Subrayó que, como mañana es la sesión en los barrios, no se trataría el proyecto de aumento porque, "según la ordenanza que rige estas sesiones, solo se pueden discutir cuestiones de la zona".

Con todo ello y si mañana se tratara el aumento, muy posiblemente resultaría rechazado, dejando sin efecto la suba solicitada por la empresa.