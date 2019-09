Córdoba: trece años de prisión para la mujer que le cortó los genitales de su amante

“Quiero decir que yo, Brenda Barattini, me jodí la vida y que jamás quise matar a nadie. Estoy muy arrepentida de lo que hice, quiero seguir con mi vida normal. Siempre dije que estaba muy arrepentida", dijo la arquitecta en sus últimas palabras ante un tribunal cordobés, sin pedirle perdón a la víctima, que era su amante y a quien le cortó el pene con una tijera de podar en 2017. Pero su pedido cayó en saco roto y el tribunal popular y el juez que la oyeron finalmente la condenaron a 13 años de cárcel por el delito de "tentativa de homicidio calificado".

Tras conocerse la sentencia en los Tribunales II de la provincia se escucharon gritos de la madre de Barattini contra la fiscalía e insultos de allegados, mientras que en los pasillos internos del edificio una mujer identificada con un grupo feminista rompió el vidrio que protegía un matafuego y fue detenida por la policía.

En tanto, afuera del juzgado, unas 50 mujeres de esa misma agrupación protestaron contra efectivos policiales y mostraron su descontento con los periodistas que cubrían el juicio porque "no estaban de acuerdo con la forma en que se trató el caso".

Luego de la sentencia, la fiscal Laura Battistelli aseguró que el caso "tuvo gran exposición pública por el lugar donde sufrió la herida el hombre". “Si afectaba otra arteria quizás no hubiera tenido esta exposición, porque no se hubiera visto la cuestión de género”, opinó.

La funcionaria judicial agregó que "la gente tiene que entender que Brenda no es una víctima de género". "La víctima fue la otra persona, que no recibió un pedido de disculpas ni siquiera en la última palabra”, consideró la fiscal.

Antes de la decisión de los jurados populares y luego de la lectura de la sentencia, Barattini, de 28 años, aseguró que "nunca quiso matar a nadie”.

Este martes, Battistelli había solicitado una pena de 13 años de prisión para la arquitecta, en una audiencia en la que mostró la tijera de podar que utilizó la agresora, mientras que los abogados defensores, Lucas De Olmos e Iván Sironi, pidieron a su turno que se caratule la causa como "lesiones graves".

El juicio comenzó el 26 de agosto pasado, aunque tras esa primera jornada y luego de escuchar los testimonios de la víctima y testigos, la fiscal solicitó un cambio de carátula y el proceso pasó a cuarto intermedio.

Al reanudarse el debate, el miércoles 11 de este mes, la imputación contra la mujer pasó de "lesiones gravísimas calificadas por el vínculo y alevosía", a “tentativa de homicidio calificado por el vínculo y alevosía”, y tomaron participación los jurados populares.

El hecho ocurrió la noche del sábado 25 de noviembre de 2017, cuando la joven atacó al hombre en su departamento de Chacabuco 580 luego de cubrirle los ojos y mientras le practicaba sexo oral.

En un principio, Barattini denunció que había sido violada, pero su estrategia se derrumbó con el correr de la investigación.

Tras el ataque, la víctima, de 42 años, fue rescatada por vecinos que oyeron gritos y dieron aviso a la policía.

Al dar su testimonio en el juicio, el hombre comentó: "Empezamos a tener relaciones y me dijo que me iba a dar una sorpresita, que tenía algo para darme”. “Me preguntó si me dejaba poner algo en los ojos, y me puso un antifaz. Después me dijo que adivinara con qué me tocaba. También quiso atarme, pero yo no quise. Empezó a hacerme sexo oral. De repente sentí algo. Me quiso matar en ese segundo”, aseguró.

Y continuó: “No sabía qué me había cortado, el dolor fue un segundo. Ella salió de encima mío, yo intenté levantarme, me tapé, me subí los pantalones e instintivamente agarré el celular para llamar a una ambulancia, pero cuando quise salir comenzó a insultarme”.

Según contó, luego de una operación de reconstrucción de sus genitales pudo recuperarse "favorablemente", aunque aduce haber quedado con "traumas psicológicos".

