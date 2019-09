Dicen que la Comuna sacó a Pedidos Ya de la plaza Pringles

La aplicación tiene presencia en la ciudad desde hace tres semanas.La Dirección de Tránsito municipal aseguró que no recibió ninguna solicitud de permiso.

El cambio genera resistencia y en San Luis pasó como en muchos otros lugares del país. Hace tres semanas desembarcó en la ciudad la aplicación Pedidos Ya, que lleva comida a los domicilios. Un grupo de más de 20 personas (en su mayoría varones) eligió la plaza Pringles como base, ya que se manejan con el sistema de geolocalización y desde allí pueden fichar la entrada al trabajo. En una de las cuatro cuadras que rodean el espacio verde estacionaron las motos y bicis. En pocos días, comenzaron los problemas y aseguraron que los municipales les pidieron que se retiraran del lugar. Finalmente, terminaron en un sitio permitido para las motos, frente a Vallejos Calzados, a pocos metros de calle Colón.

Un grupo de alrededor de seis varones, de entre 25 y 30 años, contó que la nueva modalidad de trabajo requiere de una ubicación específica para "marcar tarjeta de ingreso", como se haría en la forma de trabajo convencional. Por ese motivo, el líder que controla y cuantifica las entregas desde la ciudad de Córdoba designó la plaza como espacio de encuentro. "Para loguearnos necesitamos estar a doscientos metros a la redonda del espacio verde; es por eso que precisamos estar en la zona. Y allí estamos cómodos, no molestamos y podemos sentarnos a la sombra", explicó Joel, uno de los jóvenes pioneros de la novedad en la provincia.

Los primeros valientes que comenzaron a trabajar en la nueva modalidad de trabajo son 8 en moto y 12 en bicicleta. Aseguraron que la mayoría son varones y solo hay dos mujeres que llevan pedidos.

"Fuimos a hablar, pero los empleados municipales solo nos recomendaron parar donde esté permitido. Otra de las soluciones que pensamos es elevar una nota a Tránsito y, de esa manera, conseguir espacios reservados en diferentes puntos de la ciudad", adelantó sobre la iniciativa que, al ser novedosa, no está encuadrada en ninguna ley, así como su trabajo, que es informal y expuesto a diferentes peligros.

Finalmente, se dividieron. Las bicis se quedaron en la plaza y las motos sobre calle Pringles. Desde la Dirección de Tránsito municipal informaron que allí no llegó solicitud alguna que diera cuenta de una petición para estacionarse, y desconocieron la acción en la que sacaron a los trabajadores. Por otra parte, reconocieron que, si bien el procedimiento para la autorización es presentar una nota al intendente, existe un desconocimiento de cómo funciona el rubro, lo que hace difícil la aplicación de algunas normas establecidas.

El Diario le consultó a Gastón Escudero, uno de los gremialistas de los taxistas, cómo conseguían los permisos para parar en la plaza Pringles. "Justamente esa parada no estaba homologada, por lo que el año pasado a través de una ordenanza quedaron establecidas esa y otras ubicaciones, como la de Colón antes de Pringles y una en Pedernera. El trámite fue pedido por nosotros. El Municipio no permite bajo ningún punto de vista parar en lugares no autorizados", destacó.

Por otra parte, los consumidores reconocen la comodidad que ofrece el servicio. Cualquiera que tenga la aplicación y necesite pedir comida puede detectar cuál es el comercio más cercano que se adapte a su necesidad. La aplicación se encarga de enviar al repartidor que esté más cerca para prestar una atención de calidad.