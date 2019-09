Juntaron firmas en pos de una ley que ampare a los licenciados en obstetricia

Las y los obstetras de todo el país están en lucha por una ley que los reconozca como profesionales autónomos y no como colaboradores de los médicos solamente. En abril consiguieron la media sanción en la Cámara de Diputados y ahora van por Senadores. En San Luis buscan alcanzar una ley propia más allá de la nacional, por eso juntan firmas para presentarlas con el proyecto en Diputados.

Mara Garro y Fiamma Contreras son licenciadas en obstetricia recibidas de la Universidad Católica de Cuyo y este sábado estuvieron juntando firmas para presentar en la cámara baja de San Luis. La carrera tiene 19 años en la provincia y la ley que regula la profesión data de 1967 y fue decretada en la dictadura de Juan Carlos Onganía. “Engloba a varias profesiones en ese entonces no existía la licenciatura, eran técnicos. Hoy en día podemos llevar a cabo diversas actividades, pero al no haber una ley que nos ampare no las podemos hacer, por ejemplo, la consejería en educación sexual y reproductiva o prescribir algún antibiótico que sea necesario”, manifestó Garro.

Las profesionales afirmaron que están capacitadas para prescribir métodos anticonceptivos, hierro, ácido fólico, pedir análisis, entre otras cosas pero la ley no se los permite. “Tenemos el título de grado que tiene 44 materias, fuimos capacitadas, estudiamos y necesitamos que salga para poder llevar a cabo todas esas actividades para las que estamos preparadas”, justificó Escudero.

Además advirtieron que el reconocimiento de su profesión no debe ser tenida en cuenta desde lo asistencial, es decir como una profesión de colaboración, sino que deben ejercer de forma autónoma. “Si hacemos un pedido de hierro o de ecografía, siempre tiene que firmar el médico para autorizarlo”, resumió Garro.

“Las obras sociales provinciales directamente no reciben ningún tipo de pedido ni nada solicitado por un obstetra. En San Luis es muy estricto en ese sentido y en todas las localidades. Creo que no hay ninguna obra social a la que nosotros podamos estar adheridos”, confirmó. También explicó que su profesión asiste a la mujer en todas las etapas de su vida. “No vamos a reemplazar a los médicos, cada uno tiene sus propias actividades. Del Ministerio de Salud nos dirigen las acciones que tenemos que llevar a cabo y hay algunas que nos piden que realicemos, pero la ley no nos ampara”, amplió.

Garro señaló que en el país hay varias provincias que tienen una ley propia. “Nosotros no tenemos, pero en el caso que se apruebe la ley nacional la provincia se puede adherir. Igual podemos tener algo paralelo mientras. En mayo presentamos un proyecto a unos diputados y nos pidieron que juntemos firmas y logremos que la población nos conozca y sepa del alcance de nuestra profesión”, indicó y Escudero acotó: “Nos interesa que la gente sepa o tome conocimiento que buscamos solamente la aprobación para poder movernos dentro de nuestro campo, por ejemplo, ayer estábamos juntando firmas y una señora me dijo: ‘Pero con esto desaparecen los ginecólogos’ y no es así. Lo que buscamos es movernos dentro del campo obstétrico libremente que es para lo que estamos preparadas”.

Las obstetras comentaron que en el 2012 se formó un colegio de obstetras de San Luis que presentó un proyecto de ley en Diputados. Fue aprobado, pero luego en Senadores se vetó. El colegio se disolvió y nunca más se organizaron hasta ahora.

Decreto en San Luis

En octubre de 2018 el gobernador Alberto Rodríguez Saá, firmó la reglamentación del artículo 34 de la ley provincial de Salud Humana que, básicamente, amplía las funciones de los obstetras para su desempeño en el ámbito de la salud. El decreto indica que los obstetras podrán colocar implantes DIU y SIU (dos sistemas intrauterinos de anticoncepción) con previa capacitación, ejercer cargos jerárquicos, intervenir en causas judiciales y trabajar interdisciplinariamente, formando parte de equipos de salud e investigación.