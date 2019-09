Hollywood hará la versión de una película argentina

Parece que las películas argentinas tienen aire de exportación. Hollywood compró los derechos para realizar una versión de “Un Novio para mi Mujer”, la película estrenada en 2008. Fue dirigida por Juan Taratuto y protagonizada por Adrián Suar y Valeria Bertuccelli.

Lucas Akoskin (On The Milky Road), Jay Weisleder (Hands Of Stone) y Ben Silverman (The Office) adquirieron los derechos de la cinta argentina más taquillera de 2008, según publicó Deadline.

No es el primer país que se animará en hacer una remake: ya la realizaron en Corea, México e Italia.