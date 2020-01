Karen Gillan eligió a un personaje de DC para interpretar

Karen Gillan es Nébula en “Guardianes de la galaxia” de Marvel, pero ahora la actriz quiere cruzar el charco y convertirse en otra heroína de la competencia de DC Cómics.

En plena promoción de su flamante película “Jumanji: El siguiente nivel”, la actriz reveló que quiere protagonizar a otro superhéroe: “Batgirl sería increíble. Además, ella es pelirroja. Mi película favorita de ese universo es El Caballero de la Noche, amo como está dirigida. Amaría trabajar en ese mundo, incluso como directora. Así que, DC, mira para este lado”.

Quien recogió el comentario fue la escritora Gail Simone, quien empoderó las historias de Barbara Gordon. Y le gustó la idea. “Como una de las escritoras que lleva más tiempo, me encantaría ver a Karen Gillan como Batgirl. Lo haría increíble como Barbara. Incluyan a Cassandra también”, le dijo en las redes sociales.

