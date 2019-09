Alberto Rodríguez Saá firmó un convenio para la integración de San Luis y Mendoza

El Ejecutivo puntano participó de un concurrido acto que se celebró en la localidad de La Paz, en el Club Juventud Unida.

El gobernador Alberto Rodríguez Saá y la senadora nacional y candidata a gobernadora de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, junto con el candidato a intendente por La Paz, Fernando Ubieta, firmaron un convenio para promover políticas regionales entre las provincias de San Luis y Mendoza.

El documento afirma la voluntad del Gobierno puntano y los candidatos por el Frente de Todos para dar pasos concretos de manera conjunta en la integración social, sanitaria y económica con el fin de garantizar una asistencia recíproca entre ambos gobiernos y de otorgar una alta calidad de vida a los pueblos con el compromiso de promover la participación de otras provincias de la región.

“La idea de reunirnos es para solucionar los problemas más inmediatos que tenemos. En todas las provincias hay mucho olvido”, expresó el mandatario puntano durante el acto que celebró el Frente de Todos en el Club Juventud Unida de La Paz, Mendoza.

Al encuentro asistieron numerosas familias, generaciones de productores, que añoran que vuelva el potencial de las chacras y los viñedos, y que expresaron su preocupación por la partida de los jóvenes ante la falta de oportunidades laborales.

La comuna hace 24 años ha sido administrada por gobiernos radicales.

Rodrígez Saá fue recibido con gran calidez y sus palabras generaron esperanza entre los presentes. Señaló que la crisis profundizada luego de las Paso generó miedo e incertidumbre en el país, pero que la región unida va a salir adelante.

“En vez de estar trabajando todos los argentinos, para buscar una solución a los problemas, estamos los mirando la televisión para ver como sube o baja el dólar. El Gobierno (Macri) toma una decisión, y a la media hora ya no sirve porque está improvisando”, analizó y agregó que "el Gobierno Nacional no tiene un plan b o c para salir de las crisis, eso demuestra inoperancia”.

Luego señaló que el acuerdo firmado este viernes es un acto de compromiso para aunar esfuerzos en la búsqueda del desarrollo y crecimiento en común, para beneficiar a los pueblos.

“Si San Luis construye un hospital para la región, y Mendoza construye una escuela, todos los pueblos del medio tienen acceso a salud y educación”, ejemplificó.

Por último Rodríguez Saá invitó a los presentes a superar el miedo y los candidatos a ocuparse de la pobreza, la desocupación.

“Démonos el gustazo en poner a la primera gobernadora de la argentina en Mendoza”, resaltó.

