"Joker" es la mejor película del Festival de Venecia

La película "Joker" del estadounidense Todd Phillips fue galardonada hoy con el León de Oro, el máximo premio de la 76ª edición del Festival de Cine de Venecia mientras que Roman Polanski se llevó el León de Plata por su filme “J'accuse”.

Protagonizado por Joaquin Phoenix, “Joker”, relata el origen del personaje que con el tiempo se transformará en el archienemigo de Batman y cómo su historia personal y traumas familiares convierten en villano a una persona débil. El filme “Guasón”, denominado en Hispanoamérica, se estrenará el próximo 3 de octubre de la mano de Warner.

En cuanto a Polanski, a pesar de la polémica que su presencia suscitó en el certamen, el jurado oficial de la Mostra de Venecia, presidido por la argentina Lucrecia Martel, que se negó a asistir a la proyección de la película, le otorgó el segundo premio más importante del festival.

El galardón fue recibido por su esposa Emmanuelle Seigner, una de las protagonistas de la cinta en la que expone su visión sobre el caso Dreyfus, ya que el director francopolaco tiene hace 40 años una orden de captura por la violación de una menor en Estados Unidos en 1997.

Por ello, en la jornada de apertura la presidenta del jurado, Martel, anunció que no asistiría a la gala en la que se iba a proyectar el último trabajo del cineasta, en solidaridad con las víctimas de abusos sexuales.

"La presencia de Polanski con noticias del pasado me resultó muy incómoda", dijo Martel, aunque al mismo tiempo recordó que la víctima da el caso por cerrado porque cree que el director de Rosemary's Baby cumplió con lo que ella y su familia habían pedido.

"No separo la obra del hombre, pero creo que su obra merece una oportunidad por las reflexiones que plantea", dijo la cineasta en unas declaraciones que tuvieron un fuerte eco en los medios de comunicación, lo que la llevó a emitir un comunicado dejando claro que no tiene prejuicios hacia el trabajo de Polanski y que lo evaluaría como cualquier otro a competición.

Los otros galardones de la competencia oficial fueron para Roy Andersson por "About endlessness" con el León de Plata al mejor director; y "La mafia non è più quella di una volta" de Franco Maresco, con el premio Especial del Jurado.

En tanto, la Copa Volpi a la mejor actriz fue para Ariane Ascaride por "Gloria Mundi", de Robert Guédiguian, y la Copa Volpi a mejor actor para Luca Marinelli por "Martin Eden", adaptación del clásico de Jack London.

Por último, el director chino de cine Yonfan fue recibió el galardón Mejor Guion por “Nº7 Cherry Lane" y el premio Marcello Mastroianni al mejor intérprete emergente se lo llevó Toby Wallace por "Babyteeth".

Télam

A continuación, el palmarés completo:

Sección oficial

León de Oro a la Mejor Película: 'Joker'

León de Plata al Mejor Director: Roy Andersson por 'About Endlessness'

Gran Premio del Jurado: 'El oficial y el espía' de Roman Polanski

Copa Volpi al Mejor Actor: Luca Marinelli por 'Martin Eden'

Copa Volpi a la Mejor Actriz: Ariane Ascaride por 'Gloria Mundi'

Premio Marcello Mastroianni al Mejor Actor o Actriz Joven: Toby Wallace por 'Babyteeth'

Premio al Mejor Guion: Yonfan por 'Ji yuan tai qi hao (No. 7 Cherry Lane)'

Premio Especial del Jurado: 'The Mafia Is No Longer What It Used to Be' de Franco Maresco

Premio FIPRESCI: 'El oficial y el espía' de Roman Polanski

Mejor Película: 'Atlantis' de Valentyn Vasyanovych

Mejor Director: Théo Court por 'Blanco en Blanco'

Premio Especial del Jurado: 'Verdict' de Raymond Ribay Gutiérrez

Mejor Actor: Sami Bouajila por 'Bik Eneich: Un Fils'

Mejor Actriz: Marta Nieto por 'Madre'

Mejor Guion: Jessica Palud, Philippe Lioret y Diastème por 'Revenir'

Mejor Cortometraje: 'Darling' de Saim Sa

Premio FIPRESCI: 'Blanco en blanco' de Theo Court