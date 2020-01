“Avispa al cosmos” se despide con dos shows

Avispa al cosmos”, una banda de rock alternativo, se retira de las tablas para irse a otros universos, pero con la promesa de volver en algún momento. La despedida de Emiliano Adler, Diego Rodríguez y Marcos Moreno será con dos shows este mes (el primero hoy) y el estreno de su quinto tema grabado en estudio.

Moreno, guitarrista y compositor, definió a la música que hacen como “intergaláctica” y explicó que una de las particularidades del grupo es la utilización de un bajo de seis cuerdas, lo que les permite profundizar más en los graves y agudos. Además, él toca una guitarra con dos cuerdas más que las usuales, algo que llama “tapping rítmico y melódico”. “Utilizo la púa y hago sonar la guitarra como si fuera un piano. Es como tocar disociado completamente”, explicó.

Todas esas técnicas llevaron a “Avispa al cosmos” a conseguir un sonido no muy frecuente en la escena provincial. Pero las innovaciones del trío intentan ir más allá de los instrumentos y alcanzan los géneros y sus inspiraciones.

El nuevo tema que presentarán en los recitales finales se llama “Tiempo, espacio y materia” y está inspirado en la ciencia. “Con un amigo jugamos con la electricidad fría de Tesla —una reacción nuclear descubierta por Nikola Tesla, que se produce a bajas temperaturas y genera electricidad— con el objetivo de mejorar cuestiones en la salud y otras cosas”, explicó Marcos y entre risas agregó: “Además nací el 14 de marzo, como Albert Einstein”.

Para fortuna de los fans, antes de dar el adiós, el grupo hará un show hoy en All Right, cerca de la medianoche, y otro el próximo viernes en Casa del Poeta, en Merlo, a partir de las 20. Dos días después del último recital, el guitarrista y compositor dejará San Luis para hacer una gira en Europa. “Me voy a España. Estuve unos meses el año pasado y grabé un disco en Madrid, por lo que ahora es muy posible que me quede un año allá dando vueltas, representando a la banda y sobre todo a El Volcán”, resaltó Marcos y enfatizó a su localidad natal, donde surgió la banda.

Los comienzos de “Avispa…” fueron de otra galaxia, sostuvo el guitarrista y contó la historia de “Hermanos macana”, un grupo que conformó con Julio Novillo, como la voz principal. De ese dúo, del que surgiría una gran amistad, nació el nombre y el rumbo de la banda instrumental que lleva más de tres años en pie.

“Íbamos a tocar a los bares de Potrero de los Funes en una Motomel 110 roja. Por eso siempre le decía 'Vamos en la avispa a Potrero'. Una vez me corrigió y me dijo: 'Vamos en la avispa al cosmos'. Esa frase fue la que me marcó”, explicó el guitarrista. Mucho tiempo después, con la autorización de su amigo, Marcos, Emiliano y Diego bautizaron a su banda con aquel emblemático nombre. “En esa moto íbamos a trabajar, nos llevaba a todos lados. La avispa aún está vigente”, finalizó y dejó en el aire, o en el cosmos, si se refiere a la motocicleta o al inminente adiós temporario de la banda.

"Avispa al cosmos" dice adiós

DÍA: Hoy

HORA: 23.30

Lugar: All Right

ENTRADA: Gratis