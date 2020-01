Un nuevo video reveló que Irán disparó dos veces contra el avión ucraniano

El diario New York Times publicó un video en el que se muestra que fueron dos misiles y no uno como había revelado Irán los que impactaron contra el vuelo en el que murieron 176 personas el 8 de enero.

The New York Times publicó un nuevo video que parece mostrar cómo Irán lanzó dos misiles, no uno como había reconocido, contra el avión comercial ucraniano el 8 de enero en el que murieron 176 personas, lo que explicaría por qué el mecanismo de localización de la nave no funcionaba en el momento del segundo impacto, que terminó por derribarla. Además, señaló que los disparos fueron hechos desde un sitio militar iraní a unos 12 kilómetros del avión.

La grabación fue publicada en Youtube por un usuario, que el medio no identificó, y luego el diario confirmó su autenticidad.

El video muestra los dos lanzamientos, con 23 segundos de diferencia y coincide con el relato de la persona que filmó el primer video que el diario había publicado y que sostenía que había comenzado a filmar tras escuchar una explotación. Ninguno de los dos impactos derribó el avión inmediatamente y la grabación muestra al avión en llamas, dando vueltas sobre el aeropuerto internacional de Teherán. La nave explotó minutos más tarde y se estrelló cerca del pueblo Khalaj Abad.

El video, publicado por el diario The New York Times parece mostrar dos misiles que impactan el avión con más de 20 segundos de diferencia.

Según las autoridades iraníes, las antenas perdieron contacto con el avión poco después de despegar del aeropuerto de Teherán, aún antes del derribo. Este segundo video podría explicar por qué.

La versión oficial iraní ofrecida esta semana por el comandante de Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, el general Amir Ali Hajizadeh, sostiene que intentaron comunicarse con la nave y cuando no obtuvieron respuesta 10 segundos después, dispararon.

Irán sostiene que solo lanzó "por un error humano" un misil crucero.