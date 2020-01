Alivio en localidades del norte por la llegada de las lluvias

El agua, que tantas dificultades dio a Buena Esperanza, trajo alivio en el norte provincial, que atraviesa una dura sequía este verano. Las intendencias de Villa de la Quebrada y San Francisco, junto a la delegación normalizadora de Los Molles - Suyuque aseguraron que los milímetros ayudaron a una mejora en la provisión de agua.

En Villa de la Quebrada, donde cayeron 60 milímetros, la intendenta Rosa Calderón detalló que el caudal logró abastecer a la planta potabilizadora y que, a excepción de la zona norte de la localidad, la provisión se restableció.

“Con la crecida del río hubo un incremento de agua que ingresó a la planta potabilizadora, así que esperemos que continúen las lluvias para poder mantener el caudal. El sábado también tuvimos unos chaparrones que ayudaron muchísimo, pero seguíamos con el problema el lunes”, recordó. “Al norte del pueblo se sigue trabajando en el llenado de tanques directamente”, aclaró Calderón.

Por razones como esta es que el trabajo con el gobierno provincial y la emergencia hídrica continúan. El Ministerio de Producción y la Secretaría de Medio Ambiente colaboran con camiones cisterna que toman agua del acueducto Nogolí - La Punta y la trasladan a la planta potabilizadora de Villa de la Quebrada, donde se los trata con cloro e ingresa a la red de distribución. A su vez, este viernes, en conjunto con la Escuela Nº 306 y el CAPS Nº 20 harán una campaña de concientización del uso del agua, casa por casa.

La intendenta aseguró que hace por lo menos 11 meses que no caían lluvias de tal intensidad y que, según informaron los antiguos pobladores, desde 1955 no se vivía tal sequía. Por otro lado, la crecida del río no produjo daños y solo debieron repararse algunos caminos de tierra.

Alberto Leyes, delegado normalizador de Los Molles - Suyuque indicó que las últimas dos precipitaciones, de la noche del martes y el jueves pasado, alcanzaron los 100 milímetros. “Todas las lluvias nos vienen bien. Ha aumentado muchísimo el caudal del arroyo donde captamos el agua. Ahora se está poniendo en funcionamiento la red de distribución”, afirmó. Para garantizar el servicio también circula un camión cisterna, agregó Leyes.

En San Francisco desde el jueves a la noche hay lluvias intermitentes que hicieron crecer el río, aseguró el intendente Jeremías Vivas. “Estábamos en una situación crítica, hace muchos años que no se secaba el río Curtiembre. Era algo que se notaba en el humor de la gente, varias vertientes se veían verdes. La llegada de la lluvia fue hermosa”, describió. Vivas aseguró que se está trabajando para normalizar el servicio, sobre todo en las últimas 48 horas. “Estos últimos dos días han sido intensos, ya está llegando el suministro. En lo que sí estamos trabajando es en que no vuelva a suceder esto”, afirmó.

Ahí Vivas recordó la reciente intervención de la cooperativa de agua, de la que el Municipio tomó posesión el lunes. “Vino gente de San Luis Agua, personal del Municipio, se está trabajando en conjunto y bajo una dirección técnica para sanear lo antes posible esto, con obras a corto, mediano y largo plazo”, aseguró el intendente, quien dijo que incluso vecinos ofrecieron ayuda para normalizar el servicio.



En Villa de la Quebrada la planta potabilizadora ya empezó a tratar el agua de las lluvias.

Localidad / mm

Villa de la Quebrada 60

Nogolí 38,5

San Francisco 00

La Florida Dique 17,2

La Florida 2,7

Estancia Grande 22,3

El Durazno 13,5

Aeropuerto San Luis 18

Aeropuerto Valle del Conlara 40,7

Bajada Nueva 23,1

Beazley 8,8

Concarán 24,6

Desaguadero 18,3

La Calera 24,5

La Punilla 49,7

La Punta 26

La Toma 19,3

Las Chacras 40,1

Santa Rosa 51,6

Potrero de los Funes 25,2

Tilisarao 20,8

Nueva Galia 5,5

Villa Mercedes 1,7

Villa Reynolds 6,2

Justo Daract 0,5

Alto Pelado 10,2

Anchorena 3,7

Baldecito 0,0

Batavia 0,0

Buena Esperanza 42,4

Donovan 24,5

El Trapiche 11,2

Fraga 2,8

La Calera 24,5

Lafinur 5,1

Paso Grande 35,4

Naschel 27,6

Unión 31,8

Villa de Praga 25,9

Villa Larca 31,4