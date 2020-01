Prisión preventiva para el acusado de privar de la libertad y abusar de su ex en Luján

El hombre, de 36 años fue procesado por privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia, abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por ser cometidas contra una mujer mediando violencia de género.

Este viernes, el juez Penal Nº 2, Ariel Parrillis, dictó prisión preventiva al hombre de 36 años que hace once días fue detenido en Luján por privar de la libertad y violar a su ex pareja. Además, el acusado –de quien no difundieron la identidad por protección de los hijos menores de la paraje- fue procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia, abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por ser cometidas contra una mujer mediando violencia de género, todo en concurso real.

El hombre había sido detenido gracias a la denuncia de las amigas de la víctima. Ese lunes 13 de enero, a la mañana lo encontraron en la casa que compartía con su expareja hasta fines de diciembre. Ella estaba golpeada, luego en la comisaría seccional 35ª de Luján, contó que esa noche además de pegarle e intimidarla, la mantuvo encerrada por horas y la sometió sexualmente.

Lo que surgió de la presentación hecha por la denunciante, de 28 años, es que estuvo 10 años en pareja con el acusado, quien es padre de sus dos hijos, una nena y un nene más pequeño. Esa relación se terminó el pasado 28 de diciembre.

Contó que esa noche, su ex la insultó, le pegó, la amenazó con un cuchillo, trató de asfixiarla tomándola del cuello y la forzó a tener relaciones sexuales. Además, en ese periodo de tiempo que la mantuvo privada de su libertad, le sacó fotografías a la mujer –donde se la veía golpeada- y se las envió a sus amigas, diciéndoles que eran las culpables de eso, "por haberle llenado la cabeza".

Esos mensajes fueron los que pusieron en alerta a las amigas para dar aviso a la policía y así rescatar a la víctima y detener al hombre.

Línea 144 - Atención a víctimas de violencia de género

Gratuita, anónima, nacional y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.