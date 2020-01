El "Verde" no pudo, y perdió 1-0 en Bahía Blanca

Cayó ante Villa Mitre en la primera fecha de la segunda rueda del Federal A de AFA.

Estudiantes perdió 1-0 ante Villa Mitre en Bahía Blanca y no pudo acercarse a puestos de clasificación. Ramiro Fornigo, a los 28' del primer tiempo anotó el único gol del partido. El "Verde" no tuvo un buen primer tiempo y lo terminó pagando caro. En el complemento, cambió la cara con los ingreso de Israel Roldán pero no le alcanzó. El arquero del local, Facundo Tavolieri, se convirtió en héroe y le ahogó varias veces el empate al conjunto puntano.

En la próxima fecha, el equipo de Héctor Arzubialde recibirá al líder de la Región Cuyo: Maipú de Mendoza.

En el primer tiempo, Estudiantes se acomodó bastante rápido en "El Fortín" de Villa Mitre. Con dos líneas bien paradas le cerró todos los caminos al local, principalmente las bandas, en donde el elenco bahiense siempre saca ventajas. Eso sí, sufrió a los 9', cuando Maxi Correa debió esforzarse más de la cuenta para evitar la caída del arco puntano tras un remate cruzado de Leonel Torres.

En el complemento, el DT "Albiverde" movió el banco y mandó a la cancha a Roldán y Juan Amieva. Inmediatamente, el "Coco" remató de media distancia y el travesaño le negó el gol. Estudiantes salió decidido a buscar el empate y en menos de 10' le generó dos situaciones más: en la más clara, Nicolás Palacios se la sacó justo a Brahian Cuello cuando llegaba para marcar la igualdad.

Después, empezó el show de Tavolieri. Le tapó el gol a Simioli, también le sacó un zurdazo a Roldán; y sobre la hora, le ahogó el grito a Juan Echarri.

Buscó y mereció el empate pero Estudiantes vuelve de Bahía Blanca con las manos vacías.