Denunciaron un “negociado” del intendente de Merlo por un show

Las redes sociales muchas veces se transforman en el lugar ideal para mostrar la vida cotidiana de la gente, pero también son el sitio para manifestar públicamente el mal accionar de terceros. Y esto fue lo que pasó en la Villa de Merlo, donde Osvaldo Villares, vecino y esposo de la concejal oficialista Marcela Grendene, denunció a través de su Facebook al intendente Juan Álvarez Pinto y al vicepresidente del Concejo Deliberante, Matías Herrera, por un “negociado” en el show de Ulises Bueno, el pasado 19 de enero.

Consultados los concejales Mariano González y Gastón Fonseca sobre este posteo, que pone en entredicho el accionar de la Municipalidad, González —perteneciente al bloque unipersonal Unidad Justicialista— comentó que el martes 28 al mediodía presentó por mesa de entradas de la Intendencia un pedido de informe para conocer “qué fue lo que pasó con este espectáculo” y señaló que espera que “haya sido correctamente realizado, con un contrato de por medio, ya que esto es un espacio público que no puede ser prestado para el usufructo de una sola persona o empresa”.

El concejal, además, refirió que la denuncia surgió cuando el Municipio, desde el inicio de la nueva gestión, manifestó que enfrenta una crisis económica. “Dicen que no tienen plata y despiden empleados porque no pueden pagarles ¿y le van a prestar el balneario para hacerle el caldo gordo a un empresario? Esto suena totalmente extraño”, se preguntó González y agregó: “Hay que ver si acá no hay un arreglo de trasfondo”. Y remarcó que intentará reunirse con Álvarez Pinto para que le dé una explicación de toda esta situación.

Fonseca, del Frente Todos Unidos, comentó que mantendrá el miércoles 29 un encuentro con su par Jorge Donda para analizar las medidas que tomarán como bloque ante esta denuncia. “Tenemos diálogo con los otros concejales de la oposición y una de las medidas que podemos tomar, a priori, sería el pedido de informe, que estaría firmado por los concejales que lo consideren pertinente para que el Ejecutivo responda”, dijo el edil.

El dirigente de Todos Unidos sostuvo que fue al show de Bueno y que en todo momento desde la locución hacían hincapié en que “era algo producido por la gestión municipal”, y agregó: “Obviamente llama la atención que a la denuncia la realice una persona cercana al oficialismo, que pregunte y no reciba respuesta. Nosotros desde la oposición debemos activar mecanismos para esclarecer qué fue lo que pasó con el espectáculo de Ulises Bueno. Lo que uno pretende es saber cuál fue la contraprestación o lucro que dejó la empresa al Municipio, porque estamos hablando de una estructura económica muy grande”, señaló Fonseca.

Villares en su posteo de Facebook realizó una fuerte denuncia. En uno de sus párrafos señala: “Ulises Bueno se llevó más de $3.500.000. y no pagó un solo tributo y/o impuesto al Municipio. Y las barras, que deben haberles vendido por lo menos un trago a los casi 10.000 espectadores, se llevaron otro tanto”.

El trasfondo de la denuncia

El denunciante reconoció a El Diario de la República que su esposa Marcela Grendene es la concejal que asumió en la banca que dejó el actual intendente, al asumir el cargo en diciembre pasado. “Tenemos una amistad de años, pero hay cosas que puedo dejar pasar y otras no. No me podés decir que un show como el de Ulises Bueno solo te deja el estacionamiento. Esto fue lo que le respondió Herrera a mi señora cuando ella le preguntó sobre el espectáculo”.

“El 29 de diciembre, cuando me enteré que iba a estar Bueno en Merlo —continuó con su relato Villares—, llamé a Juan (Álvarez Pinto) para consultarle qué era lo que le quedaba a la Municipalidad y me dijo lo mismo que le contestó Herrera a mi señora, que era el estacionamiento. A lo que me mostré sorprendido y él me dijo que necesitaban que en la ciudad haya espectáculos. Pero bueno, una cosa es tratar de hacer un show y que sea gratis y otra es que la productora se quede con todo, con la recaudación de las entradas y las barras de bebida y comida, entre otras cosas. Ante este cuestionamiento no supo qué responderme. Dudó mucho en cada pregunta que le hice”.

Villares indicó que no volvió a tocar el tema hasta el 19 de enero, fecha en que se presentó el cantante cordobés en la villa turística. “No dejaron a una sola persona de Merlo hacerse cargo de las barras, al carrito que está en el balneario lo apretaron para que cerrara. La productora se quedó con todos los ingresos del espectáculo, que es un montón de plata. Y eso pudo haber superado los cinco millones de pesos. Al menos la Intendencia se tendría que haber quedado con el 10 por ciento, o sea unos 500 mil pesos”.

Apareció un contrato

El esposo de la concejal Grendene comentó que el martes por la mañana, mientras él estaba en la capital puntana, a su esposa la llamaron de la Municipalidad para mostrarle “un contrato por 65.000 pesos por el supuesto cobro por el alquiler del predio del balneario. Después de un mes que se lo vengo pidiendo y de postear esto en mi Facebook”, informó.

“Juan le dijo que ese monto de 65.000 pesos era porque el balneario no estaba en condiciones, pero esto no le afectó para hacer el show. En todo caso, que la productora se hubiera hecho cargo de arreglar el predio como una forma de pago hacia la Municipalidad, porque necesitamos el anfiteatro arreglado para el Valle del Sol, pero solo pagó 65.000 pesos, cuando se llevó más de 5.000.000”, señaló incrédulo Villares y remarcó: “Tiene que aparecer el pago del bordereaux (de la cantidad de tickets vendidos), el pago del cánon de la barra y el permiso de Bromatología, entre otras cosas. Espero que ahora no los estén fabricando, esa es la verdad de la historieta”.

El Diario intentó conocer la posición del intendente, pero en la Municipalidad dijeron “que de ninguna manera el jefe comunal va a contestar un posteo en las redes”. En el área de Prensa del Municipio sostuvieron que “van a evaluar y ver cuál es la respuesta que está exigiendo la opinión pública, pero hay que poner un paño frío a las manifestaciones en las redes sociales”.

Apriete a Grendene

En la denuncia realizada en el Facebook de Villares, éste escribió: “Solo existieron ‘apretadas’ hacia mi señora Marcela Grendene de por qué no me callaba”. Ante esto los concejales González y Fonseca señalaron su malestar por haberle pasado a una colega.

“Me preocupa el tema –señaló González— y no vamos a permitir que haya ningún tipo de apriete”. Fonseca, por su parte, indicó que “es lamentable que esto haya pasado, cuando ella quiso saber lo que sucedió con el espectáculo y no obtuvo respuestas a sus cuestionamientos".