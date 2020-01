Recuperan la bicicleta con la que "El Loco" Guevara corrió el Tour

Tras haber hecho frente no a uno sino a dos accidentes en 2018, Emmanuel “El Loco” Guevara, referente del deporte puntano, espera pronto volver a las pistas. Si bien tiene que corroborar en qué condiciones está, es posible que vuelva al ruedo en la bicicleta con la que corrió el último Tour de San Luis y la Vuelta a San Juan Internacional y que la Policía recuperó, junto a otra, en allanamientos que hizo días atrás en Villa Mercedes. El director general de Investigaciones, comisario mayor Roberto Molina, estimó que el valor de ambos rodados asciende a 1.200.000 pesos.

Según lo que la Policía y Guevara le explicaron a El Diario, ambas estaban en poder del mismo hombre, conocido en el ambiente ciclístico puntano porque es parte de la organizaciones vinculadas a ese deporte y tiene, además, un taller de bicicletas en el domicilio de un familiar, en la calle Brasil.

A una de las bicicletas recuperadas, que es propiedad de "El Loco", el pedalista se la entregó bajo la promesa del mecánico de que se la pagaría, y nunca lo hizo, aseguró Guevara. Es marca Giant Trinity, de carbono. Según calcula, actualmente vale 800 mil pesos. “Me tenía que entregar los cheques por la bicicleta y con esa expectativa le compré un vehículo a un conocido, quedando a la espera de recibirlos. Después estuve yendo una semana a buscar los cheques a Villa Mercedes, tratando de localizarlo en distintos domicilios. Nunca aparecieron ni él ni los cheques”, aseveró.

A su bicicleta la hallaron “desarmada íntegra, estaba por venderla. Pero nadie la quería comprar, porque todo el mundo sabía que era mía y cómo la obtuvo", contó.

Al otro rodado, el hombre lo “sacó fiado a nombre mío”, refirió. Y explicó: “He corrido para la firma que vende las bicicletas Colner y me hacen descuentos al comprar. Este hombre, que era supuestamente de confianza, me dijo que quería adquirir una bicicleta y yo hablé con los responsables de la firma. Él se comprometió a pagar directamente a Colner, a depositar al otro día, y no lo hizo”.

Ahora, “esa bicicleta, que mandaron cero kilómetro, está prácticamente destruida —lamentó—. Lo más urgente es pagarle a una persona que ha estado dos años esperando".

Ambos arreglos fueron unas semanas antes de que tuviera el primero de los dos accidentes graves que sufrió en 2018, que fue a mediados de junio en el paraje Las Chilcas, cuando la camioneta en la que iba con Cristian Woronko y Oscar Pollo volcó mientras hacían la hoja de ruta para la fecha del rally que se corría en San Francisco del Monte de Oro. El otro fue en noviembre, en la segunda fecha del rally en Tilisarao, cuando iba a bordo de una moto y perdió el control.

Hubo insistentes llamados al hombre de Villa Mercedes para que cumpliera con lo acordado, pero no logró que se hiciera cargo, dijo Guevara. Después ocurrió el primer accidente, que, entre otras consecuencias, le acarreó una pérdida de la memoria y le impuso un proceso de recuperación que se extendió aún más cuando sufrió el otro.

Recientemente, el dueño de la firma que vende Colner llamó a Guevara, ya que tienen una amistad, le preguntó cómo estaba de salud y él le comentó su expectativa de volver a pedalear, una práctica deportiva que tantas satisfacciones le dio. “Le pedí que me prestara una bici, como siempre corrí para ellos, y me dijo que no había problema. Pero me preguntó si no recordaba que había quedado una deuda”, refirió.

El empresario le precisó que se refería a esa bicicleta “por la que yo había hablado y por la que iba a llamar el hombre de Villa Mercedes; me dijo ‘te la vendí con un dólar a 16 pesos, y hoy te la tengo que cobrar a 380 mil pesos’ por la actual cotización del dólar. Me dio las características, el detalle de la factura, todo”, contó. Guevara se comprometió con el empresario a solucionar el problema.

Días atrás, el ciclista reiteró los llamados al hombre de Villa Mercedes. Le mandó mensajes de WhatsApp, solicitándole que arreglaran ese tema, porque le cobran por una bicicleta que nunca estuvo en su poder y cuyo precio actual es muchísimo más alto que el que tenía al momento que fue entregada. Como no obtuvo una respuesta satisfactoria, hizo la denuncia en la Policía, y personal de la Dirección General de Investigaciones comenzó a trabajar la causa.

“La Policía corroboró que los papeles estaban en regla. Tenía datos de dónde podían estar, solicitaron los allanamientos a la jueza Virginia Palacios, que se los autorizó, y encontraron las bicis en Villa Mercedes”, resumió el denunciante, quien expresó su agradecimiento al subjefe de Policía, comisario general Juan Claudio Latini, y al responsable de Investigaciones, comisario mayor Molina, por la celeridad en la investigación y por el resultado.