Fernando Lucero dio cátedra de visitante y sumó su primer título

Fernando Lucero, el piloto puntano, fue profeta en tierra ajena y se adjudicó la "Copa Nocturna de Verano" del karting de asfalto que se llevó a cabo en un circuito callejero en el centro de Villa Dolores.

“Fuimos a competir a Villa Dolores para ver dónde estábamos parados y para ponernos en ritmo para encarar este 2020 con todo. El objetivo era acelerar pero sin volvernos locos, y de a poco hice un trabajo sólido y firme", comenzó el relato el puntano Lucero.

"Me sentí muy cómodo en el circuito callejero y eso es muy bueno. En la final me pegaron por todos lados, pero logré conservar la punta y me traje a San Luis un triunfo que no tenía pensado, ya que en mi categoría había casi 30 competidores", dijo el ganador.

El circuito estuvo diagramado entre las avenidas España, San Martín y Deán Funes y las calles Rivadavia y Cárcano, en el corazón de la ciudad. Los organizadores estimaron más de 4.000 personas.

En la categoría Estándar B, 29 máquinas fueron de la partida, el puntano Fernando Lucero marcó el mejor tiempo en la clasificación y ganó su serie.

"Fueron más máquinas de las que me imaginé. Esto le da otro condimento a la victoria, ya que todo se hace más difícil cuando hay tantos competidores en pista, cualquier error se paga caro. Por suerte salió todo bien", dijo.

Lucero largó en punta en la final y pese a los avances de sus rivales, no pudieron con él. Lucero ganó de punta a punta la competencia.

"Quiero agradecer a mi viejo y al apoyo de mi familia, que es incondicional, y a mis amigos que me alientan a seguir aprendiendo en este deporte que es muy competitivo. No me quiero olvidar de mi preparador, Raúl Lezcano, que me hizo un motor increíble", comentó "Fede".

Con respecto a los planes para la presente temporada en el karting sanluiseño, Lucero dijo: "En este año seguiremos aprendiendo en el campeonato de San Luis y cuando se pueda, la idea es comenzar a salir a competir en lugares como lo hice en Villa Dolores”, comentó Lucero.

El otro representante de San Luis fue Mariano Villavicencio, quien finalizó en la cuarta colocación en la categoría Estándar A.