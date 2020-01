Familias de la "Agraria" se recuperan tras perder casi toda su producción

Con las piernas cansadas, los rostros transpirados y las manos llagadas, pero con el espíritu fortalecido. Así enfrentan las familias bolivianas que tienen sus parcelas hortícolas en el predio de la escuela "Agraria", los terribles daños que provocó en su producción el temporal de la semana pasada. Calculan que las pérdidas superan el millón de pesos, pero no bajan los brazos y vuelven a apostar a la siembra "con el doble de inversión pero también con el doble de esfuerzo".



La última definición sale de la boca de Felipe Solano, el cabecilla de tres grupos de parientes que cultivan alrededor de siete hectáreas desde el 2017, como parte de un plan que el gobierno provincial ideó para estimular la horticultura en suelo puntano.



El hombre de 56 años, que reside en territorio argentino desde hace 34, habla sin abandonar nunca sus tareas. Llena los almácigos con tierra y coloca, casi como un artesano, una por una las nuevas semillas. "Nosotros no hemos renunciado. Estamos dándole todo los días, tratando de recuperar y sembrar otra vez", aseguró.





El paso feroz de la tormenta, sobre todo por la fuerza desgarradora del viento y el granizo, arruinó las verduras de hoja que ya estaban listas para cosechar, como la lechuga, la acelga, los apios y los perejiles, dejó a los pimientos llenos de marcas, arrasó con el 90% de los tomates y con media hectárea de papas, y destrozó los pocos melones y zapallos que tenían.



"Fue de terror. Estábamos por almorzar debajo del tinglado y como a las 13:40 se levantó un ventarrón que movía las chapas y hasta los vehículos. Era una cosa de locos. En el colegio se escuchó un ruido fuerte porque se cayó el tanque y rompió los árboles. Yo me fui a cubrir detrás del camión, pero parecía que se iba a levantar por el aire", describió, sobre ese lunes fatídico.



Talía Urzagaste, su sobrina, agregó que los niños de la familia fueron los que más sufrieron por el temporal. "Estaban muy asustados y tratábamos de tranquilizarlos. Cuando pasó todo, nadie comió, se nos fueron las ganas del miedo y de ver todo dañado. Pero esa misma tarde fuimos a buscar las herramientas para arreglar todo", recordó la joven de 23 años.



Benito Arias, otro de los productores, admitió que ya no tenía ganas de ir a ver su parcela "porque estaba todo molido". Sin embargo, no hubo mucho tiempo para lamentos: se arremangó y volvió a los trabajos cotidianos.



Por lo menos seis de las diez hectáreas que hay en todo el predio, terminaron afectadas. Tendrán que reponer la manguera que se utiliza para el riego, que quedó agujereada, y el costo trepa hasta los $20.000, además de tener que comprar nuevas semillas, plantines y fertilizantes.



Para salvar aunque sea un poco de todo el dinero perdido y no desperdiciar los alimentos, hicieron ofertas muy accesibles. "Los pimientos picados los vendimos a $30 por tres kilos, cuando cada uno sale más $100 en los supermercados", contó.



La reacción de sus clientes fue muy positiva. Muchos se acercaron a la tranquera blanca que está sobre la exruta 7 y aprovecharon los descuentos. "Pusimos lo que había pasado en la página de Facebook y vino una gran cantidad de gente. Hemos atendimos todo el día. Estamos muy agradecidos con los que vienen a comprar, porque sino no estaríamos acá", expresó.

Precios bajísimos para salir a flote

Si hay algo que caracteriza a los productos que ofrecen las familias bolivianas, son sus precios bajos. Pero esta vez, obligadas por el temporal, tuvieron que prácticamente rematar lo que les que quedaba.

Además de casi regalar los pimientos, pusieron cuatro kilos de berenjenas a solo $50 y armaron atados de la lechuga dañada de apenas $15.

Ahora, con lo que alcanzaron a rescatar de cebolla morada, ofertan dos kilos por $50, al igual que en el caso de la zanahoria. A ese mismo precio también venden tres kilos de los tomates que están muy maduros.

Los puestos abren sus puertas de lunes a sábados, incluidos los feriados, desde las 8:30 hasta las 14.