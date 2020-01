La campaña antitabaco no causa efecto entre fumadores puntanos

El informe que surge de la 4ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) arrojó que en general los fumadores argentinos no le prestan atención a las advertencias sanitarias que salen en las cajas de cigarrillos. En San Luis la situación es la misma, ya que un 66 por ciento afirma haber percibido las fuertes imágenes en las etiquetas, y un 47 por ciento pensó en dejar de fumar al verlas. Si bien los números están lejos de ser óptimos, la provincia tiene los mejores registros de la región Cuyo y también son superadores a los de la media nacional.



Desde imágenes de una dentadura con las encías y dientes negros hasta un niño con un respirador. Frases como "Fumar causa impotencia sexual" o "Fumar puede causar amputación de piernas". Desde el 2012, por la Ley N° 26.687 de Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco, las cajas de cigarrillos deben llevar estas etiquetas con el fin de generar conciencia entre los fumadores. El Diario de la República habló con consumidores y kiosqueros puntanos para conocer cómo perciben esta campaña, que parece no obtener el efecto deseado.



Aníbal Rodríguez fuma todos los días un promedio de entre 15 y 20 cigarrillos, y aseguró que la campaña no es lo suficientemente certera: "Creo que lo que hacen para desalentar el vicio por el cigarrillo es ínfimo y tampoco tiene los efectos esperados. Personalmente no miro las advertencias. Vienen en blanco y negro mientras las etiquetas mantienen los colores llamativos de siempre, cuando debería ser al revés".

Por la Ley N° 26.687 las cajas de cigarrillos deben llevar frases o imágenes antitabaco.



Luciano Gatica, otro fumador puntano, manifestó: "Me acuerdo las primeras campañas antitabaco, cuando yo todavía no fumaba, la gente las tapaba con un cartoncito y sé de personas cercanas que lo siguen haciendo hoy. Uno no le da importancia, porque la sensación de querer fumar es más fuerte que esa imagen. Hoy compro la caja y ni miro la publicidad. Creo que no sirve mucho la campaña para los fumadores".



En los kioscos perciben momentos difíciles con la venta de cigarrillos, ya que coincidieron en registrar hasta un 40 por ciento menos respecto a dos años atrás. Según la ENFR también hubo una baja de consumo en San Luis. En 2005 el porcentaje de fumadores era del 34,3 por ciento; en 2009 pasó al 35; bajó al 25,8 en 2013 y volvió a descender en 2018 hasta el 20,8 de los encuestados. Sin embargo, para los kiosqueros nada tienen que ver las advertencias de las etiquetas. Afirman que lo económico es lo que repercutió.



"El fumador no se fija en las imágenes de las etiquetas. Sabe que le hace mal, es consciente, pero lo hace de todas formas", señaló Gustavo, quien atiende el negocio de Colón y Bolívar. Carlos Escudero, propietario de otro kiosco céntrico, afirmó que "la gente no mira las publicidades que salen en las cajas de cigarrillos. Desde que empezaron a implementarlas, quizás una o dos personas me solicitaron el cambio de etiqueta por otra menos agresiva. El que fuma sabe que el cigarrillo lo está matando, pero lo hace igual".



Otro dato que arroja la ENFR es que la percepción de advertencias sanitarias se da mucho más entre los jóvenes. El grupo etario de 18 a 24 años las nota en un 84,2 por ciento. En cambio, en los mayores de 65 el porcentaje cae a un 59,6 por ciento. Sin embargo, el efecto de dejar de fumar golpea en el sentido contrario, ya que los más grandes son los que más lo piensan al ver las imágenes, mientras que los más jóvenes son quienes le restan más importancia a las campañas.