Preolímpico: "Las Panteras" van por el pasaje a Tokio

La Selección argentina femenina de voleibol, "Las Panteras", iniciará hoy contra Perú su participación en el Preolímpico de Colombia, que representa su última chance de clasificar a Tokio 2020.



El primer paso para las dirigidas por Hernán Ferraro será a partir de las 20 ante las peruanas en Bogotá, mientras que el miércoles enfrentarán a Venezuela (20) y el jueves al local Colombia (22:30), en el cuadrangular que le dará al primero el único boleto de Sudamérica para los Juegos Olímpicos de Tokio.

En agosto, Argentina disputó el Preolímpico intercontinental en Estados Unidos, donde las locales se quedaron con el pasaje a Tokio por sobre las “albicelestes”, Bulgaria y Kazajistán.

Además del organizador, Japón, y Estados Unidos, ya están clasificados en el voleibol femenino Serbia, China, Brasil, Rusia e Italia, a la espera de las últimas cinco plazas.

El plantel dirigido por Ferraro tendrá como armadoras a Azul Benítez y Victoria Mayer, como opuestas a Lucía Fresco y Sol Píccolo, como centrales a Julieta Lazcano, Bianca Farriol, Candelaria Herrera y Victoria Michel Tosi, como puntas a Yamila Nizetich, Elina Rodríguez, Daniela Bulaich, Daniela Nielson y Mariángeles Cossar, más la líbero Tatiana Rizzo.



Argentina participó una sola vez en el torneo olímpico femenino de vóleibol y fue justamente en la última edición de Río de Janeiro 2016.



Allí lograron un triunfo frente a Camerún (3-2) y cuatro derrotas en el Grupo A de la competencia contra Rusia (0-3), el anfitrión Brasil (0-3), Corea del Sur (0-3) y Japón (0-3). De aquel equipo que jugó en Río solo quedan Nizetich, Lazcano, Rizzo y Fresco.



"Tengo mucha fe, por el trabajo que venimos haciendo desde mayo con el cuerpo técnico, que tiene una idea clara sobre cómo jugar. Vamos a disfrutar mucho, no se juega un Preolímpico todos los días", aseguró Nizetich, la punta receptora de 30 años, campeona de la Liga de Campeones.



La Selección está dulce. Este año consiguió la medalla dorada en los Juegos Panamericanos tras vencer a Brasil 3-0 , con parciales de 26-24, 25-20 y 25-21. Ahora espera seguir de racha.

Lucía Fresco: "Colombia es el rival más fuerte"

Bombazo. Fresco mide 1.95.

La entrerriana Lucía Fresco, una de las figuras del seleccionado femenino de voleibol que hoy debutará contra Perú en el Preolímpico de Bogotá, aseguró que "Las Panteras" tienen "tres finales" por delante y que cuando hay unos Juegos Olímpicos de por medio "sacás fuerzas hasta de donde no tenés".

"La motivación es muy alta", sostuvo Fresco. La opuesta de 1.95 metro llegó al Preolímpico sudamericano tras recuperarse de una apendicitis (que tuvo en Corea, donde está jugando, hace un mes y medio) y de un golpe en el dedo durante los primeros entrenamientos a fin de año en el Cenard. Afortunadamente, le dieron los tiempos de recuperación para no perderse el mayor objetivo de "Las Panteras": buscar el pasaje a Tokio 2020.

"Colombia es la amenaza más fuerte, aunque no podemos subestimar a Perú ni a nadie. Perú es un equipo luchador y hay una rivalidad histórica, pero nosotras vamos a dejar todo. Veo muchas posibilidades", consideró la "Rusa".