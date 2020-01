Aventuras acaloradas para cuatro

El clásico que no pasa de moda llega a las salas de San Luis con un elenco prometedor y mucha comedia.

En el verano de 2017, la audiencia se sorprendió al ver en cartelera a "Jumanji: bienvenidos a la jungla", una secuela tardía del recordado filme noventero de Joe Johnston. Las buenas críticas llovieron para los directores y su equipo de trabajo y hoy regresan a la pantalla grande con una nueva aventura que se estrena en las salas de Cinemacenter San Luis.

"Jumanji: siguiente nivel", dirigida por Jake Kasdan, tiene un toque de comedia que la hace entretenida, pero que no deja de darle su respectivo lugar a la aventura. Con un elenco que se repite de la primera secuela, compuesto por Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Kevin Hart, Awkwafina y Danny DeVito, la película está inspirada en el viejo "Jumanji", pero ambientada en los nuevos tiempos.

La historia tiene como protagonistas a cuatro adolescentes que juegan al tradicional Jumanji y regresan a la selva, pero con la diferencia de que sus personajes se intercambian entre sí.

Lo aventurero de esta nueva partida es que los jugadores no pueden abandonarla hasta terminarla porque las cosas no saldrán del todo bien si no cumplen con lo pactado. El objetivo de la pandilla es rescatar a uno de los suyos que los necesita.

En ese trajín se encontrarán con diferentes emociones, sensaciones y mucho trabajo en equipo para regresar sanos y salvos a la normalidad.

Desiertos áridos, montañas nevadas y paisajes peligrosos se podrán encontrar dentro de la escenografía que promete dejar al espectador con la boca abierta.

Antes del atraco

La próxima semana llega a las salas de San Luis "El robo del siglo" la nueva película de Guillermo Francella y Diego Peretti. Los ansiosos ya pueden comprar las entradas anticipadas por la página web de Cinemacenter o asistir a las boleterías ubicadas en San Luis Shopping Center.

El drama policial, que está inspirado en el recordado robo al Banco Río en el 2006, promete una película bien argentina, con personajes totalmente logrados y una atracción al espectador que seguramente dejará muy buenas críticas.

"El robo del siglo" está dirigida por Ariel Winograd, quien también tiene en su trayectoria filmes como "Mamá se fue de viaje" o "Sin hijos". El elenco termina de conformarse con Luis Luque, Pablo Rago, Juan Alari y Rafael Ferro.

