Mati Rosales dejó Boca para sumarse al Burgos

Sin espacio en Boca Juniors, Matías Rosales confirmó que seguirá su carrera deportiva en el "Viejo Continente". El volante creativo de Villa Mercedes se sumará en las próximas horas a Burgos de España, equipo que actúa en la segunda división de aquel país. "Tenía ansiedad cuando surgió la posibilidad; ahora estoy tranquilo y feliz, disfrutando el momento", comentó el futbolista, cuyo objetivo en este 2020 será empezar a afianzarse en Primera.

Si bien la chance se venía barajando sobre el cierre del pasado año, la noticia se dio a conocer en los últimos días, cuando la negociación por dos años y medio de contrato llegó a buen puerto. "Estaba en Buenos Aires cuando me dijeron lo de Burgos. Se fue trabajando y después me confirmaron que se iba a realizar la operación. Pero bueno, en Boca cambió la dirigencia y hubo inconvenientes. Por suerte se arregló todo", contó.

Matías, de 20 años, realizó una parte de las inferiores en el club de La Ribera. Allí se consagró campeón en quinta división y ganó torneos internacionales con la Reserva (en Holanda y Suiza). Sin embargo, la falta de rodaje (lo bajaron a cuarta) llevó al sanluiseño a analizar la opción de emigrar.

"A esta pretemporada yo no iba con la Reserva. No quería perder otros seis meses en el club, y entonces decidí irme afuera con un contrato. En Boca viví una gran experiencia. Crecí mucho, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Estoy agradecido por todo lo que me dio", subrayó el jugador con paso por la Selección Sub 20 en los procesos de Scaloni y Becaccece.

Ahora con el chip puesto en Burgos, el villamercedino piensa que lo mejor está por llegar: "Lo bueno es que voy a Primera, la idea era comenzar a tener minutos. Yo quiero crecer y confío plenamente en mí; calculo que me va a ir bien".

Ubicado a 230 kilómetros al norte de Madrid, el club burgalés tiene pasado en Primera División en la década del '70. Su entrenador es el español José María Salmerón, y cuenta con presencia argentina en el equipo, ya que entre sus filas hay una cara de renombre: el ex River Plate Leonardo Pisculichi.

Matías, quien también se caracteriza por un buen dominio del balón y la pegada, se ilusiona con jugar al lado del campeón de la Copa Libertadores 2015 con el equipo de Núñez: "Pisculichi tiene un estilo que me gusta, podemos llevarnos bastante bien. También estaba Machín (ex Independiente de Avellaneda), pero rescindió contrato hace poquito”.

El ex Racing de Villa Mercedes arribará hoy por la tarde a Madrid. Y mañana, tras completar la revisión médica, será presentado al entrenador y sus compañeros.

Las primeras dos semanas en Burgos trabajará en forma diferenciada, para adaptarse al clima invernal y ponerse a la altura del resto del grupo, que ya se encuentra en plena temporada.

Matías dio un paso importante para su carrera deportiva. Busca debutar en Primera y triunfar en España, dar el salto de calidad que tanto esperó en Boca. Él está listo para que el 2020 sea su año.