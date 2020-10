Florencia Borelli: "Estoy muy contenta, no lo esperaba"

La atleta argentina Florencia Borelli, quien superó este sábado su propio récord en el Mundial de Media Maratón de Polonia, dijo estar "muy contenta" por el resultado obtenido y aseguró que "no lo esperaba", aunque buscaba esa marca "hace años".

"Estoy muy contenta, no esperaba este resultado la verdad. Un poco estaba buscando esta marca hace años pero no llegaba, por A o por B", manifestó Borelli en diálogo con el programa "Pasta de Campeón", que se emite por radio Rock&Pop.

La deportista alcanzó un tiempo de 1h 10m 30s, lo que la ubicó vigésimo segunda en la tabla general de la competencia y le permitió mejorar su anterior tiempo, que era 1h 11m 58s.

La actuación de la deportista marplatense es la mejor de una mujer argentina en el historial del Mundial de Media Maratón, al superar el vigesimocuarto puesto logrado en 1995 por Griselda González, en Belfort, Francia.

"Soy partidaria de la gente que piensa que a uno le llegan las cosas cuando menos lo espera. Aunque obviamente he entrenado duro, también lo he hecho otras veces y he conseguido marcas buenas pero no las que quería. Cuando más relajado estás, llegan estas cosas, y acá pasó eso", agregó la atleta.

En ese sentido, concluyó: "Son aprendizajes que te dan los años, quizás en otros Mundiales estaba más presionada por mí, pero hay que entender que no somos máquinas, siempre hay que seguir porque tarde a temprano se logra".

NA / AFA