Eber Garro, el polifuncional que tiene y disfruta Juventud

Eber Garro no ve la hora de comenzar a entrenar. El jugador de Juventud quiere volver al ruedo lo antes posible. La espera se hace muy larga y el lateral derecho extraña esa adrenalina del día a día que dan los partidos y la competencia. El Federal A está próximo a volver. A los 23 años, y a muy poco de recibirse de contador público nacional, sueña por partida doble: llegar lejos en su carrera como futbolista y tener el título de contador.

“La verdad es muy duro este parate. Uno está acostumbrado a una realidad diferente, la de entrenar todos los días y cuando llega el fin de semana jugar. Esta situación de pandemia cambió la realidad de todo el mundo y no quedó otra que acostumbrarse a convivir con ella. Será un aprendizaje y espero que se acabe pronto para poder volver lo más rápido posible a entrenar y jugar, que es lo que estamos esperando hace mucho tiempo”, comenzó diciendo el defensor.

La ansiedad es muy grande. Los jugadores parecen estar deshojando la margarita para saber cómo y cuándo empieza el campeonato del Federal A. El flagelo del coronavirus le puso un freno de mano a todo y el fútbol no fue la excepción. Ahora la idea es mentalizarse para la vuelta. Luego de un largo impasse, parece ser que lo que más interesa es volver cuanto antes sin importar tanto el formato de juego, aunque lo más lógico sería que los clubes que estaban peleando arriba tengan esa ventaja deportiva que ganaron en la cancha. “La verdad no está muy claro todavía el formato con el que se va a jugar. Pienso que se debería disputar con el formato que ya estaba planeado de antemano y jugar por el ascenso los seis mejores de cada grupo, pero con la confirmación de que pueden jugar todos no queda otra que seguir peleando por el objetivo del ascenso y seguir por el camino que ya veníamos haciendo”, aseguró.

Con el tema del coronavirus y la interrupción del certamen, todos los equipos se desmantelaron, ya que era imposible mantener el plantel si no había competencia. En Juventud se fueron muchos jugadores y cuando se reanude el torneo, el equipo puntano lo encarará con mayoría de jugadores del club. “Siempre es una buena iniciativa jugar con los chicos del club, además de poder ayudarlos a crecer futbolísticamente tanto a ellos como al fútbol de San Luis. Esto también puede ayudar mucho a la institución: si les va bien a ellos, Juventud puede negociarlos y así generar ingresos, que es lo que está haciendo, como fue el caso de Tomás Garro. Fue muy lindo lo que le pasó a Tomi. Me emociona mucho el paso que dio; somos amigos de chicos y compartimos muchas cosas, así que estoy muy contento por lo que está viviendo y ojalá tenga muchos más éxitos”, aseveró.

En la vida de Eber no es todo fútbol. El lateral derecho estudia para ser contador público nacional y parece que esta pandemia lo ayudó, de alguna manera, a poner más en orden su carrera universitaria y, así, estar más cerca de recibirse.

“El estudio lo llevó bastante bien, esta pandemia ayudó a acomodarme mejor con el tema de horarios y cursada, ya que muchas veces me costaba seguir el ritmo porque tenía obligaciones con el club. Avancé bastante con la carrera y estoy cada vez más cerca de poder recibirme. Ojalá Dios quiera que sea pronto”, dijo.

De Selección. Participó en dos Juegos Mundiales Universitarios.

En Juventud está muy cómodo. Se siente a gusto. Es la entidad que le dio la chance de jugar un torneo afista. De mostrarse. “Tuve ofertas en las temporadas pasadas para irme, pero por temas personales decidí no hacerlo y seguir en Juventud. Esta temporada no hubo nada concreto, pero igual estoy tranquilo y cómodo en el club. Si llega algo se analizará y se verá la mejor opción”.

Es lateral derecho pero se lo vio en varias funciones. Es de esos jugadores que se adaptan fácil a más de una posición, y siempre rinde. “Me siento más cómodo en mi posición natural, que es la de lateral derecho, pero no tengo ningún drama de jugar en alguna posición alternativa. Me tocó muchas veces jugar en una posición que no es la mía, así que ya me familiaricé bastante”.

Dice que su mayor virtud es el sacrificio. Y mientras busca consolidarse y ganarse un lugar en el equipo titular de Juventud, apuesta a seguir aprendiendo y creciendo. Eber Garro, ese pibe que un día apareció jugando en el lateral de Juventud con mucha presencia, hoy con más experiencia, sueña con llegar bien lejos. Y el primer paso de ese sueño es ascender con el "Juve" a la Primera Nacional.

