En la UNSL debatirán la habilitación para usar el lenguaje inclusivo

La diversidad y la forma de nombrarla será uno de los temas en la agenda de debate de la UNSL. Durante su última sesión realizada esta semana, el Consejo Superior de la casa de estudios aprobó un dictamen para el tratamiento sobre la habilitación formal del uso del lenguaje inclusivo y no binario en todo el ámbito de la institución. El documento fue favorecido por el cuerpo de cogobierno contra otra resolución, también con origen en la Comisión de Interpretación y Reglamento, que planteaba "no innovar en relación al pedido" y que finalmente fue descartada por la mayoría de los consejeros.

"La diferencia fundamental entre ambos dictámenes es que en el primero no se hace lugar, pero aconsejaba la utilización de lenguaje no sexista y libre de discriminaciones, evitando los sesgos androcéntricos en la documentación de cualquier tipo de toda la universidad. El segundo, en cambio, recomienda además el uso en textos científicos y académicos", explicó la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y coordinadora de Interpretación y Reglamento, Ana María Garraza, quien se expidió por esa última posición.

En cambio, entre los opositores a emplear la terminología inclusiva estuvo el exvicerrector Jorge Olguín, quien argumentó que "es un tema en el que todavía no hay suficientes elementos para hacerlo extensivo a toda la universidad".

"No es la forma de escribir, según mi opinión, sobre todo en cuestiones más rigurosas como son los textos científicos como tesis, proyectos de investigación, trabajos y publicaciones pertenecientes a una facultad de ciencias duras, no queda tan bien como podría ser en otras como ciencias sociales", sostuvo Olguín.

En contraposición, la consejera estudiantil Macarena Videla se pronunció a favor de introducir un lenguaje diverso al considerar que es un planteo de la sociedad actual, "más allá de que tenga que ver con las ciencias duras o humanas".

"Hay gente que no se reconoce con el género femenino ni masculino, sino que son no binaries. Lo que no se dice es lo que no se nombra y reconoce, por lo que es invisibilizado, inclusive hemos tenido problemas en la entrega de títulos universitarios con personas que hicieron un cambio de género en el documento de identidad", aseguró Videla.

Hasta el momento, unas diez universidades nacionales adhirieron a la utilización institucional del lenguaje inclusivo y queda en vilo si la próxima en hacerlo será la UNSL.