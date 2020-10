Aman dejó al Deportivo Madryn y busca nuevo club

Francisco no tuvo chances de ser titular en el equipo de Puerto Madryn y no marcó goles. Foto: Gentileza.

El delantero puntano Francisco Aman tomó la decisión de dejar el Deportivo Madryn, que milita en el Torneo Federal A de fútbol, y esperar por una nueva oportunidad en otro club que lo haga volver a ser feliz.

La determinación que tomó "Pancho" está lejos de ser un enojo del momento y tiene sustento en una serie de situaciones y malos manejos dirigenciales que lo llevaron a no sentirse cómodo en el club de la península, y prácticamente lo empujaron a salir.

“Desde marzo, cuando se paró el fútbol, comenzamos a cobrar una parte del sueldo. Unos meses después recibíamos el ATP del gobierno nacional y un aporte mínimo del club. En agosto nos hicieron volver a todos los jugadores a Puerto Madryn, sin tener certeza de que se podría volver a entrenar. Estuvimos un mes y medio encerrados antes de volver a las prácticas. Después, cuando intenté arreglar lo económico me decían que no había plata, que la estaban pasando mal, pero después aparecen refuerzos para el plantel”, enumeró Francisco.

La decepción para Francisco es que no hubo intenciones de los dirigentes por intentar darle solución al problema del retraso económico con el plantel y tampoco un contacto fluido que demostrara interés por cómo se sentía. En un posteo en redes sociales, el jugador de 27 años describió: “Hoy me toca irme de un club por sentirme abandonado. Soy consciente de que la situación en Argentina está muy difícil para todos, pero que en 7 meses los directivos no te pregunten ni cómo estás, es otra cosa”.

El representante del jugador ya trabaja en los detalles de papeles para la salida de Aman, que no sería un inconveniente en principio, ya que “Pancho” está dispuesto a resignar la deuda contractual. Mientras tanto, el puntano regresó a la provincia para "volver a estar con mi familia, a sentirme bien conmigo mismo, recuperar fuerzas, porque tengo la esperanza de que en un futuro —ojalá no muy lejano— la vida me ponga en frente de una nueva oportunidad. Ahí es cuando uno tiene que estar fuerte, preparado para seguir disfrutando de una de las cosas más lindas del mundo, que es el fútbol”. Así lo describió en sus redes sociales.

Francisco tiene pasado en los dos clubes de San Luis que participan en el Federal A y que trabajan en armar sus equipos para participar del torneo. Con uno de ellos se siente mucho más identificado: "En Estudiantes estuve poco tiempo y no me quedó un gran recuerdo. En Juventud viví muchos más momentos y me siento identificado; hablo con los dirigentes porque tengo una amistad, pero está claro que si nos ponemos de acuerdo, no descarto volver al 'Juve”.

Por ahora, Francisco se entrenará en San Luis por su cuenta en lo físico, como lo hizo durante los 7 meses de inactividad, mientras disfruta de los suyos.

Con los mercados de pases muy activos por la inminente vuelta de la Primera Nacional y el Torneo Federal A, el delantero sabe que no debe desesperarse por conseguir club, ya que con seguridad van a aparecer opciones. Pero sabe que debe ir paso a paso y lo primero es definir su desvinculación con el club sureño, para luego analizar propuestas.