“El dolor me mata”: el videoclip más visto de El Crack Cumbiero

Imparables. Los músicos de El Crack Cumbiero lanzaron "El dolor me mata", y ya superó las cien mil reproducciones en YouTube. Los artistas harán una versión más fiestera dentro de poco. Foto: Gentileza.

La banda El Crack Cumbiero es el perfecto ejemplo de que la cumbia también puede ser emotiva y apelar a la fibra sensible. Con paisajes bien puntanos y una letra sentida, el grupo que nació entre las calles del barrio El Lince dice adiós y refleja la pena de una pérdida a través de su canción “El dolor me mata”, que ya superó las 100 mil reproducciones en YouTube.

El grupo compuesto por ocho amigos crea sus propias letras, graba sus canciones en un estudio casero, instalado en el hogar de uno de ellos, y produce sus videos musicales a fuerza de pasión y amor por lo que hace. Si bien sus letras son alegres, de fiesta, amor o desamor, esta vez fueron más allá y, en plena pandemia, tocaron a través de la virtualidad el corazón de los puntanos.

“A la canción ya la teníamos hace muchos años, pero la grabamos ahora. Surgió la idea de hacer algo distinto a lo que solemos tocar, que es más fiestero. Además, la resignificamos. Quizás le sirva a alguien que esté atravesando la pérdida de algún ser querido que haya fallecido a causa del coronavirus”, explicó el cantante de la banda, Luciano Martínez, quien se hace llamar “Franklin”.

Con ese concepto en mente, los “Cracks” de la movida tropical se pusieron los barbijos y se dirigieron hacia Potrero de los Funes para grabar el videoclip de “El dolor me mata”. “El lugar surgió porque el tema es sobre el dolor, entonces pensamos en dónde lo podíamos grabar y se nos ocurrió el paisaje de las sierras. Muchos hacen sus producciones en casas o en una plaza, pero nosotros quisimos hacer algo distinto”, fundamentó Martínez.

Es así que el 13 de julio subieron a su canal de YouTube el video finalizado, sin pensar que cuatro meses después alcanzaría las 113 mil reproducciones, y sigue en aumento. Es el video más visto de la banda. “La verdad es que no sabría decir cómo fue, pero llegó. De un día para otro empezó a sumar visualizaciones. Fue una felicidad muy grande, no nos imaginamos nunca que íbamos a llegar a ese número. Es un sueño que no muchos lo logran”, exclamó un asombrado pero alegre “Franklin”.

Para Luciano la clave del éxito no está en una producción costosa o en un escenario extravagante, sino en lo que se busca transmitir. Para él, la combinación perfecta es un trío que nunca falla: una letra profunda, hacer referencia a un sentimiento cercano —respecto a un ser querido o a un amor— y un ritmo pegadizo.